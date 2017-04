Cuarta fecha del Oficial

Durante este fin de semana se jugarán los partidos correspondientes a la cuarta fecha del Torneo Oficial de Damas “B”, donde San Martín será visitante esta tarde ante Tala RC “B” desde las 16.30.

En esta misma fecha se enfrentarán esta tarde Universitario Rojo vs. Carlos Paz RC, Urú Curé RC vs. Palermo Bajo “B”, Córdoba Athletic Negro vs. La Fábrica. Mañana jugarán Universidad Nacional de Córdoba vs. Alta Gracia RC. Anoche jugaban al cierre de esta edición Talleres vs. Córdoba Athletic Rojo.

Desde las 11 se jugarán partidos correspondientes a las inferiores: séptima, sexta, quinta e Intermedia.

Damas “B2”

La sexta fecha del Oficial Damas “B2” se jugará entre hoy y mañana. Hoy, Jockey Club de esta ciudad visitará a La Salle HC Celeste desde las 16.30 y otro encuentro a disputarse en esta jornada es Universidad Nacional de Córdoba “B” vs La Salle HC Blanco.

Mañana jugarán Universitario “D” vs. El Carmen, Córdoba Rugby vs. La Tablada Azul, Barrio Parque “B” vs. Jockey Club Rojo, Unión de Oncativo vs. Pío León, La Tablada “C” vs. San Francisco RC y Talleres “B” vs. Universitario Blanco.

Damas “C”

San Martín recibirá mañana a Independiente de Oliva en partidos correspondientes a la tercera fecha del Oficial Damas “C”. En Primera jugarán desde las 16.