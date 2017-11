Allanamientos y arrestos - Estarían todos involucrados en el mismo hecho

Cuatro detenidos por abuso de arma

Uno cayó en un baile; otro, en una esquina, y los dos restantes fueron sacados de sus casas por la Policía. También fue secuestrada el arma con la que aparentemente perpetraron el hecho

Un joven de 18 años fue arrestado ayer a la madrugada en medio de un evento musical que se llevaba a cabo en el salón Mundo Rojo ubicado en avenida Presidente Perón, donde hacía su presentación el cuartetero Pity Murúa.

Eran pasadas las 2 de la madrugada cuando un subcomisario de la Departamental San Martín, quien se encontraba a cargo de la seguridad del show, advirtió al sospechoso entre el público.

El efectivo policial sabía que sobre el joven pesaba una orden de detención por estar aparentemente relacionado con un hecho delictivo ocurrido días atrás.

S

in perderlo de vista, el policía pidió refuerzos a uniformados de la Patrulla Preventiva, que no tardaron en llegar al salón de baile. Entre todos, no fue difícil arrestarlo.

El pedido de detención había sido librado por la Fiscalía de Instrucción del Primer Turno. Se lo acusa de un hecho de “abuso de arma” ocurrido días atrás.

El joven fue trasladado a la Alcaidía, donde quedó alojado y a disposición de la Justicia.

En tanto, a las 7, efectivos de la División Investigaciones, con la colaboración de uniformados de la Patrulla Preventiva y Patrulla Rural, realizaron cuatro allanamientos en viviendas ubicadas en las calles Entre Ríos al 2200 y Haití al 2400.

Durante el operativo arrestaron a dos jóvenes, uno de 20 y otro de 23 años, acusados del delito de “coautores de abuso de arma”.

También secuestraron un arma de fuego que habría sido utilizada para concretar un delito.

Por otra parte, en la vía pública, en la esquina de las calles 2 de Abril y ARAS Sobral, detuvieron a un tercer joven, de 25 años.

Tanto el joven arrestado en pleno baile, como los otros tres, según informó la Policía, están todos relacionados entre sí y sindicados como autores de un hecho perpetrado el pasado miércoles 8.

Tomó intervención en el caso la Fiscalía de Instrucción del Primer Turno.