Cubana de nuestras pampas

Entrevista – Ailín Lugo animará hoy el Festival Multicultural en la explanada

Hoy desde las 20 se hará el Festival Multicultural en la explanada del monumento al Libertador General San Martín (debajo del puente Alberdi), impulsado por la Subsecretaría de Cultura.

En la ocasión actuarán: Aché Tumbao, Caro del Valle Godoy y el grupo Adrián y su Cuarteto, mientras que Ailín Lugo oficiará de animadora de la velada, a fin de integrar al público a los ritmos latinos de salsa, merengue y bachata, entre otros.

Lugo, quien durante el año dicta el taller de Ritmos en Patrimonio Histórico y en el PEUAM (para adultos mayores) de la UNVM, está replicando dicha propuesta durante el verano en el Centro Favio. “Es muy lindo ver cuando vienen abuelas de 80 años con sus nietas. El objetivo del taller no es que aprendan un ritmo, sino más bien que vengan a pasarlo bien, que disfruten. Son clases recreativas donde, además de bailar, hacemos ejercicios en colchonetas”.

Ailín es licenciada en Educación Física con una orientación desarrollada en la rehabilitación. Arribó desde su Cuba natal en 1995 gracias a las cartas de recomendación rubricadas por dos familias de la zona: Ballatore y Marín. “Primero estuve en Tío Pujio y luego en Villa María, donde me establecí definitivamente. Aunque también tuve y tengo lazos con Villa Nueva gracias a la familia Garlaschelli”, recordó.



Desde los garajes

“Lo primero que hice fue continuar con mi oficio como rehabilitadora donde ofrecía masajes y ejercicios físicos, especialmente con adultos mayores, hasta que las nietas de mis pacientes me preguntaban: ‘¿Por qué no nos enseñás salsa?’. Al principio empecé a dar clases en los garajes como un hobbie, ya que sólo tenía conocimientos de casino (las ruedas de baile cubano). Con el tiempo no me daban más los horarios y finalmente dejé de dar masajes y me dediqué de lleno a la salsa y a ritmos. Fui al Aerobic Center en Córdoba donde realicé varios instructorados y trataba de no perderme las convenciones. Luego, cada vez que volvía a Cuba de visita, me metía en un baile social para no perder la esencia y ese sonido particular de los tambores”, subrayó.

En el año 2000, Lugo abriría Aché Pub sobre la calle San Martín, que se convertiría -a pesar de su corto período de vida-, en una referencia para el género en la ciudad.

Un par de años atrás, Ailín volvería a resurgir la “cubanidad” por estas pampas al crear el espacio “La Gozadera”, que tuvo aval municipal. Tras una serie de ediciones realizadas en Patrimonio Histórico (con bandas en vivo más un sector gastronómico y de bebidas alusivo a su patria chica), debió suspenderse a raíz de reclamos de los vecinos. “Es una pena pero no lo pudimos hacer más. Yo no cobraba un peso por ello pero por suerte, ahora podemos plasmar el Multicultural”.