Cuestionan el freno de la obra

Parque Pereira y Domínguez – La UCR manifestó su preocupación a través de un documento

Barotto y Fernández indicaron que no se explica por qué están estancados los trabajos si se recibieron los fondos de la Provincia

El presidente de la UCR Villa María, Marcelo Barotto, cuestionó la paralización de la obra del Parque Pereira y Domínguez y consideró que la extensión del plazo de ejecución deriva en un mayor presupuesto que finalmente genera más costos para los contribuyentes.

“Vemos que la empresa contratista tiene el obrador cerrado, que las máquinas que había se las han llevado y supuestamente los pagos de la Provincia está llegando, por lo tanto no habría razón para que la obra se pare. Si la plata no estuviera, se justificaría que la gente no esté trabajando, pero así no se explica”, señaló Barotto.

“Además, la falta de iluminación lo torna en un lugar peligroso para la noche, por eso le preguntamos al municipio cuáles son los motivos de este estancamiento”, agregó.

Los cuestionamientos del radicalismo fueron plasmados en un documento que también lleva la firma de la secretaria del comité, Cecilia Fernández.

“La refuncionalización del Parque Pereira y Domínguez se presentaba como una de las obras de mayor envergadura de Villa María y que buscaba configurar el sistema de espacios verdes y de parques de la ciudad, con fuerte impacto más allá del entorno inmediato.

Sobre el bulevar España se planeó la construcción de las explanadas del Museo Fernando Bonfiglioli y en el otro extremo, sobre la avenida Larrabure, un polo deportivo con espacios recreativos y deporteca, además de restauración de edificios existentes, ciclovías, laguna de retardo, senderos, obras de iluminación, etcétera.

El proyecto tiene un presupuesto asignado de $46.273.440,80, con fondos aportados por la Provincia y el municipio, la contratación está a cargo del Instituto Municipal de Inversión, el llamado a licitación se realizó en mayo de 2017 y los trabajos se iniciaron en julio de 2018, con un plazo de obra de 10 meses; hasta acá son las promesas, pero la obra, que ya debería estar terminada hace tiempo, está totalmente paralizada, no se observan maquinarias ni trabajadores, con un obrador de la empresa contratista sin movimiento, con materiales de construcción diseminados a lo largo de las 14 hectáreas del Parque y con nula iluminación, lo que lo torna en un lugar peligroso en materia de salud y para la seguridad de los vecinos del sector.

Cabe hacerse algunas preguntas: ¿Por qué se demoró la adjudicación de la obra? ¿Por qué están paralizados los trabajos si se recibieron los fondos de la Provincia?

Creemos que la respuesta se vincula con la ineptitud que han demostrado en la ejecución, en prácticamente todas las obras, y en el manejo a través de Entes que no tienen otra justificación que la discrecionalidad en el uso de los fondos públicos.

La demora en los tiempos de obra, en un proceso inflacionario importante, terminan repercutiendo en los presupuestos y, por ende, los contribuyentes terminaremos afrontando los mayores costos de esas obras por la sola inoperancia de los funcionarios”, expresa el comunicado enviado por la UCR.