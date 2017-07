Cuestionan que los facturantes deban concursar para pasar a planta

Desde UTEM insisten en que los que cumplieron una función por 15 años en la Municipalidad a través de la figura de monotributista, no tienen que demostrar que son aptos para el empleo a través de un concurso, porque ya lo hicieron en su historia laboral

A través de notas enviadas al intendente Martín Gill y a todos los bloques de concejales, la Unión de Trabajadores del Estado Municipal (UTEM) salió al cruce de versiones que indican que el pase a planta permanente, prometido para 100 trabajadores para 2017, se realizará mediante concurso.

El gremio que lidera Jesús Chirino sostiene que la aptitud para el empleo ya fue demostrada por quienes se desempeñaron durante 15 años en ese puesto laboral.

“Es un sinsentido al que arribaría la política municipal en caso de concretarse lo que se viene ventilando en los medios de prensa acerca de la manera en que se pretende realizar el reconocimiento de la relación laboral que el Estado local mantiene con sus empleados que aún no integran la planta de empleados de planta permanente”, indicaron en la misiva.

Y agregaron: “El planteo a las autoridades surge a partir de que los voceros gremiales del oficialismo, y el propio intendente, anunciaron un acuerdo mediante el cual se pretende volver a tomar exámenes, para probar la idoneidad a empleados que hace 15 años demuestran saber hacer sus tareas. Incluso desconociendo que algunos compañeros han rendido cuatro veces para sus puestos de trabajo. Por otra parte se quiere dejar sin posibilidad de ingresar a planta a los trabajadores que figuran como “facturantes”. Esto se haría bajo el absurdo argumento de que al empleo municipal debe ingresarse como facturante, luego pasar a contratado para recién poder aspirar a que se lo ingrese a planta.

Todo esto, de desarrollarse de la manera anunciada, derivará en nuevos juicios que después terminan pagando los contribuyentes. Pareciera que se esmeran para generar nuevas maneras de violar derechos de los trabajadores. Quieren ampararse en el artículo de la Carta Orgánica que dice que los ingresos al empleo municipal es por concurso, olvidando que los compañeros que hace 15 años trabajan en el municipio ya ingresaron ¿o para quién trabajan los municipales que están bajo una relación laboral precaria? Esos ingresos se han producido hace años, en condiciones indebidas, pero no por voluntad de los trabajadores. En realidad quien no cumplió con la normativa ha sido el municipio que en la actualidad continúa produciendo nuevos ingresos bajo relaciones laborales precarias. Es el Estado local quien no cumple con lo que dice la Constitución Nacional acerca de la estabilidad del empleo público.

Hace meses dijimos que los cien pase a planta anunciados para este año serían utilizados políticamente en la campaña proselitista, nos hubiera gustado habernos equivocado. Pero el paso del tiempo, las noticias de los medios y lo que nos cuentan los compañeros, nos confirma que en las reuniones políticas se habla de los pases para los que adhieren al oficialismo local. Esto es una realidad triste e indignante pues poner la necesidad de los compañeros como insumo para conseguir adhesiones es algo que degrada la política. Sinceramente le decimos al intendente Gill que su sector político no necesita hacer eso. Si quiere que Villa María avance con buen rumbo no continúe construyendo su acción de gobierno al amparo de la precarización laboral”.