De Falco anticipó que irá a la Justicia si no mejoran la atención

Demoras en Ecogas – El presidente del bloque oficialista presentó una queja en la sucursal local

El concejal pidió que se disponga más personal para agilizar los trámites que deben realizar los usuarios del servicio

El presidente del bloque oficialista, Carlos De Falco, presentó una nota en la oficina local de Ecogas solicitando que se tomen las medidas necesarias para brindar una atención buena y rápida a los usuarios del servicio.

En la nota, dirigida al responsable de la sucursal Villa María, Mario Alaniz, De Falco expresa que como presidente del bloque Villa María para la Victoria pone en su conocimiento que recepta reiteradas quejas de ciudadanos por “la atención deficiente que a diario reciben, fundamentalmente por las largas esperas que deben soportar para efectuar un simple trámite”.

“No es ocioso hacer presente que como empresa encargada de un servicio público deben tener particular atención con nuestros ciudadanos, fundamentalmente en lo que respecta a personas de la tercera edad”, continúa.

“Es por ello que, como representante de nuestros ciudadanos y en su defensa, le solicito tenga a bien arbitrar los medios necesarios para que sean atendidos con la prontitud que se merecen”, concluye.

“Como concejal, y con el fin de que se mejore, he presentado un formal reclamo por los constantes reclamos que se reciben de los vecinos por la deficiente atención que hay en Ecogas. He observado las largas esperas que tienen que hacer, a veces afuera antes de que abran las puertas, donde en muchas ocasiones se ven personas mayores, y los ciudadanos no se merecen ese trato”, señaló De Falco.

“La gente tiene que ser tratada respetuosamente y en tiempo, porque el tiempo es un valor que no se recupera, creo que hay dos empleados, por eso le envié una carta al encargado de Ecogas para que disponga de personal adecuado para las funciones y si no lo hace ya veré qué mecanismo puedo tomar para que se ordene y así se haga, porque no se puede destratar a la gente”, remarcó.

“Es una vergüenza, si esto no se arregla, recurriré a la Justicia como ciudadano”, prometió.