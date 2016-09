De Falco dijo que no cometió ningún delito y que la AGN nunca lo nombró

También señaló que no tiene problemas en que se auditen las cuentas municipales porque él nunca ha tenido manejo de fondos. Remarcó que no fue imputado por la Justicia Federal

El extribuno de Cuentas de la Municipalidad de Villa María, Carlos De Falco, dijo ayer que está “absolutamente seguro” de que no ha cometido “ningún delito” y remarcó que por eso se siente “muy tranquilo”, al hacer declaraciones tras conocerse la noticia de que un fiscal federal porteño pidió abrir una investigación que lo involucra.

A los periodistas que lo aguardaban en el Concejo Deliberante (actualmente es edil del oficialismo) les expresó que muchas personas saben cómo ha hecho todo lo que tiene, deslizando que lo logró con honestidad, a la par que destacó que la Constitución Nacional hace referencia a la inocencia de las personas, al ser consultado sobre el planteo de la oposición de que debe dar un paso al costado (junto a la también concejala Verónica Navarro) mientras se sustancia el proceso.

Luego afirmó que no tiene ningún problema en que se efectúe una auditoría externa sobre las cuentas de la comuna y en ese marco dio una curiosa interpretación sobre los efectos que tuvo su voto durante el rol de tribuno.

“Que sometan todo lo que quieran a los números de la Municipalidad, yo no he tenido manejo sobre los fondos, simplemente cuando llegaban las órdenes de pago al Tribunal valorábamos si se cumplía el requisito de legalidad o no se cumplía. En el 99% de los casos sí se cumplía, pero había por año 20 órdenes ante las que había disconformidad. En estos casos y al estar yo en minoría siempre he perdido las votaciones, por lo que mi voto se transformaba en inocuo porque no sirvió para ningún acto administrativo ni para validar nada”, declaró.

Cuando se le comentó que lo atinente a la obra del Anfiteatro viene siendo cuestionado hace años por la oposición y también por el informe de la Auditoría General de la Nación que se conoció meses atrás, respondió que a él no se lo menciona, porque no tiene “nada que ver”.

El también abogado destacó que ni él ni los demás funcionarios nombrados se encontraban imputados. “El mismo secretario de la Fiscalía dice que primero tienen que ver si son competentes o no para investigar. Es un expediente que viene de Villa María sobre un supuesto hecho de supuesto desvío de fondos. Según tengo entendido por los medios, en la Fiscalía (porteña) se recibió un expediente local con una denuncia que habría hecho Naselli, algo que tampoco me consta”, describió.

Fue una mañana agitada, ya que los principales medios de la provincia de Córdoba difundieron la noticia de que el exintendente Eduardo Accastello había sido imputado, algo que no ocurrió. Este hecho también fue anunciado por la periodista de Radio Mitre y Canal 13, Mercedes Ninci.