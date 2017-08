La licenciada en Ciencias Políticas realizó un análisis de los resultados de las PASO

“Dejaron a los municipios en estado de alerta”

“Tanto para Villa María como para Villa Nueva, considero que se evaluó la gestión de los intendentes a la hora de emitir el voto”, aseguró la especialista Soledad Ojeda

Finalizada la campaña y con los resultados en la mano, la asesora Soledad Ojeda, licenciada en Ciencias Políticas y especialista en Oratoria y Lenguaje Corporal, realizó un análisis del significado de estos en la provincia y las proyecciones de cara a octubre.

“Las PASO han dejado a la mayoría de los municipios y comunas en un estado de alerta, al rojo vivo. La mayoría de los municipios están gobernados por peronistas, fundamentalmente de Unión por Córdoba, y en los resultados pudimos ver que más del 40% ha votado a Cambiemos”, afirmó.

Según la especialista, muchos intendentes peronistas hicieron una campaña “fría, pensando que la elección ya la tenían ganada: tanto para Villa María como para Villa Nueva, considero que se evaluó la gestión de los intendentes a la hora de emitir el voto. Para el caso de Martín Gill, también fue un pase de factura de la ciudadanía por el cambio repentino de frente político, con un discurso muy mal construido. La gente no se olvidó que llegó a la Intendencia siendo kirchnerista y ahora se pasó a Unión por Córdoba. Ambas ciudades están para un cambio de gestión en 2019 si los intendentes no cambian su estrategia”, agregó.

Cambiemos no gestiona

“A nivel provincial, Cambiemos hizo una muy buena campaña, los resultados lo plasmaron. Cambiemos les está ganando sin gestión porque la mayoría de los municipios de la provincia son gobernados por Unión por Córdoba”, señaló.

“Si comparamos la campaña de Cambiemos y de UPC, fue mucho más fuerte la de Llaryora. El visitó todas las localidades, pero falló su carisma, no es ni Juan Schiaretti ni José Manuel De la Sota. No sé qué pensó el domingo 13 de agosto a las 21.33 de la noche, cuando al reconocer la derrota criticó a todo el mundo porque ¿de dónde va sumar votos de cara a octubre?”, manifestó sobre el peronismo, al tiempo que afirmó que “la situación es grave y hoy está en crisis porque falta alternancia”.

“La campaña negativa, como le llamamos en marketing político, de pegarle al ajuste, al desempleo, no está dando resultados. Cambiemos utilizó la estrategia de hablar lo suficiente como para ganar. UPC habló mucho y comunicó poco y la gente escuchó más de lo mismo. Héctor Baldassi mantuvo un perfil muy bajo y un discurso muy básico”, comparó.

De cara a octubre

“Creo que Unión por Córdoba no está haciendo un análisis correcto, lamentablemente no los veo cambiando la estrategia. Si sigue así, Cambiemos va a sacar mucho más del 40% porque hay que pensar que mucha gente no fue a votar y otros van a apostar al ganador”, señaló.

“Cambiemos, sin gestión, se va a llevar el triunfo en Córdoba. Al no estar gestionando no hay evaluación y no hay que criticar, por eso han sabido manejar muy bien la campaña potenciando ese aspecto. Martín Llaryora llevó subsidios, obras y servicios a un montón de lugares, pero se utilizó mal y la gente ha hecho una evaluación mala. Hay que ver si esto se mantiene si Cambiemos empieza a ganar en los municipios”, remarcó.

“Para cambiar los resultados tienen que asumir la derrota. Si bien son elecciones legislativas, falló la campaña y la gestión”, finalizó.