Delegados piden mejoras para el área Salud

SUOEM – Por nota, informaron al intendente de las necesidades de la Asistencia y los CAPS

El pase a contrato de una veintena de facturantes y un vehículo encabezan las necesidades de los trabajadores de la Asistencia Pública y dispensarios barriales

La conducción del Sindicato Unico de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) conjuntamente con los delegados del área Salud hicieron por escrito un planteo al intendente Martín Gill pidiendo que pasen trabajadores facturantes a contrato, además de un vehículo para el funcionamiento del CAPS Móvil, entre otros puntos.

Raúl Villegas, uno de los delegados del SUOEM en el área Salud, informó que “primero que nada, nos reunimos con el doctor (Humberto) Jure y la doctora (Mariana) Demarchi para plantear las necesidades del área”.

El titular de Salud y la directora de la Asistencia Pública consideraron justos los reclamos, informó Villegas.

De todas maneras, entendieron que el pedido debían formalizarlo ante el intendente municipal.

“Fue por eso que a la tarde y después de esa reunión con los doctores, nos juntamos los delegados con tres miembros de la comisión del SUOEM y redactamos la nota para Gill”, agregó. Esa carta está firmada por los tres delegados -junto a Villegas estuvieron Miriam Bazán y Carlos Garay; además del secretario general del Gremio, Sergio Rodríguez, conjuntamente con Manuel E. Sosa y Juan Vázquez, integrantes de la directiva.

En la misiva, uno de los puntos principales es que una veintena de trabajadores facturantes pasen a contrato “y que en diciembre nos tenemos que volver a juntar para incorporar más con los contratos que queden vacantes de acá a fin de año”.

Procuran con este reclamo que cada vez que un trabajador pasa a planta permanente no dejar que se “caiga” el contrato, sino que sea ocupado por los empleados precarizados, que en el área de salud son mayoría.

En lo que hace a necesidades materiales, el vehículo para el traslado de elementos, como leche en polvo para los barrios, y de instrumental médico para el trabajo del CAPS Móvil (que es una especie de dispensario ambulante) es “indispensable”.

“Teníamos una chata roja que si bien era chica la utilizábamos, pero se fundió y hoy no tenemos un vehículo en condiciones. Estamos usando un utilitario chico con el que se hacen varios viajes porque no se puede cargar mucho”, explicó.

También solicitaron la “recategorización y el escalafonamiento de cada agente”, para que el personal “esté encasillado como corresponde”.

“En salud, por ejemplo, los trabajadores de planta cobramos un item por insalubridad. Los contratados no lo cobran y a los que pasaron recientemente a planta todavía no se lo incluyeron. Por eso pedimos que paguen ese punto”, indicaron.

Instaron a que se consolide “un diálogo fluido” con las autoridades para “mejorar la situación de los trabajadores”.

Finalmente, en la nota que ayer ingresaron por mesa de entrada solicitan mejorar las condiciones edilicias de algunos Centros de Atención Primaria de Salud de los barrios. “Algunos están bien, pero a otros les falta pintura, hay que arreglar la humedad y son varios temas que con poco se puede mejorar”, concluyó Villegas.