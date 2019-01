Delia se ganó el TV led de La Revista

La vecina de Villa Nueva se llevó el premio tras participar del sorteo realizado días atrás

La segunda publicación de la Cooperativa Comunicar sorteó el importante regalo para sus lectores. La ganadora resultó acreedora de un televisor led de la marca JVC

Se llama Delia Soledad Doran pero en Villa Nueva la mayoría la conoce como “tía Delia” o “abuela Delia”.

Ella es la gran ganadora del led TV marca JVC que se sorteara días atrás entre los cupones depositados en la urna de El Diario de los lectores de La Revista del centro del país, que participaron durante todos los meses.

Acompañada por su hija Mariela, vino a buscar el premio a la sede de nuestra Cooperativa y contó que lo que destaca de la publicación a color que sale mensualmente es la sección de Infografía.

“Me encanta lo que hicieron con la calesita y con la casa de Eiffel en Villa María. Yo las miro completamente y después se las paso a mi hijo Sebastián que le encanta la historia”, añadió.

Delia, quien residiera en nuestra ciudad hasta que se casara en 1966 y luego “emigrara” hacia Villa Nueva, le gusta leer sobre historias del pasado de ambas Villas. “Yo vivía detrás del Central Argentino y desde allí escuchábamos el rugido del león Carlón”, rememoró.

Madre de tres hijos (Marcelo, Mariela y Sebastián) y abuela de cuatro nietos, Delia se dedicó a la docencia primero en la escuela Arturo M. Bas del barrio Las Playas y luego, con el traslado, trabajó y se jubiló en la Escuela Mitre de la vecina ciudad.

“Todavía hoy, cuando me ven algunos exalumnos, me gritan: ‘¡Chau, seño!’ Siempre me gustó dar clases más a los varones porque respetaban más a las maestras”, acotó.

Hoy, el Nº 10 de La Revista

La décima edición de La Revista, que acompaña a esta edición de El Diario, cuenta con una entrevista exclusiva a Soledad Pastorutti y al villamariense Pablo Cordero. Además, una nota de bioconstrucción con dos jóvenes arquitectas, “El bar Molinari” de La Playosa, Gastronomía con sushi, Moda con el “look del verano”, un Ping Pong con Marcelo Caro, el recuerdo de Vilma Perrachione y mucho más.