Denuncian la apropiación de una plaza

Bustamante solicitó que el municipio frene de forma urgente el avance de obra

Un vecino quitó parte de los juegos de una plaza de la costanera y comenzó a cavar los cimientos; Bustamante calculó que estaría apropiándose de unos 55 metros del espacio público

El concejal Gustavo Bustamante reclamó la intervención urgente del municipio para frenar el avance de una obra particular que comenzó a construirse en la plaza ubicada sobre avenida del Libertador, entre Dante Alighieri y Buenos Aires.

La solicitud fue cursada por el edil de la UCR junto con un pedido de informes dirigido al secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura de la Municipalidad, Carlos Ramírez, en el que exige conocer la situación en la que se encuentran “las parcelas 017, 018 y 001” donde se ubica la sede del Ente Deporte y Turismo y una plaza con juegos para niños.

“Según se puede apreciar a simple vista, el vecino colindante está realizando cimientos sobre dicha plaza y para ello ha sacado varios de los juegos que allí se encontraban enclavados para recreación. Consideramos que es urgente una respuesta para evitar que privados se apropien de las plazas públicas de nuestra ciudad, es por ello que le requerimos no solo la información, sino también que se frene este avance sobre los espacios que son de todos los vecinos de Villa María”, expresa la nota enviada a Ramírez.

Ante El Diario, el edil de Juntos por Villa María señaló que la denuncia de que un privado se estaría quedando con un pedazo de esa plaza le llegó de vecinos que observaron esa situación.

“Esta plaza que está frente a la costanera y donde hoy está emplazado el Ente Deporte y Turismo, cercano al Polideportivo, tiene un terreno grande, hace un tiempo se le sacó la calesita y no se le hicieron más intervenciones de parte del municipio, al día de la fecha solamente le quedaron los juegos que tuvo históricamente”, afirmó.

“Hace un tiempo le enviamos un pedido de informes sobre ese lugar, porque había un rincón de esa plaza bastante abandonado, con una cabina de camión, escombros, yuyos altos, basura, latas, un peligro para los niños que juegan ahí, y ahora nos encontramos gracias a llamados de los vecinos con que alguien que vive al lado de la plaza ha marcado los cimientos para quedarse con casi 55 metros de fondo de ese espacio”, indicó.

“Fuimos a ver y constatamos que efectivamente han retirado los juegos de la plaza y están levantando una tapia”, precisó Bustamante, quien agregó que “los vecinos que denunciaron esto solicitaron una audiencia con el intendente el año pasado, pero no se las otorgó”.

“Ahora envié un pedido de informe al secretario de Desarrollo Urbano porque el Estado municipal y el intendente deben proteger, cuidar y mejorar los espacios públicos. No puede un particular apropiarse de una plaza, si no, esto le abre la puerta a cualquier otro vecino que quiera hacer lo mismo en cualquier espacio verde de la ciudad”, remarcó.

“Es deber de un funcionario cuidar los espacios públicos y creo que esto se está haciendo sin un control, es una desidia de parte del Ejecutivo”, consideró Bustamante.

“Por eso queremos saber qué ha hecho el Ejecutivo, si le ha brindado a este vecino alguna posibilidad para la construcción, tiene que haber primero una desafectación del dominio público, que se trata en el Concejo Deliberante y requiere doble lectura. Si el intendente lo cedió por medio de un decreto o convenio, está incurriendo en una falta grave y penal, es un abuso de autoridad, el intendente es un administrador y no el dueño de la ciudad que puede cederle a privados los espacios que son de todos los villamarienses”, finalizó.

Incorporarlo al dominio privado municipal

La Secretaría de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura del municipio informó que inició una serie de acciones tendientes a la regularización dominial del inmueble ubicado en avenida del Libertador y Buenos Aires, donde desde hace más de 30 años se encuentra localizada una plaza.

En 2012, la gestión municipal solicitó la regularización dominial de dicho espacio de uso público y dominio privado, trámite que se inició con un plano de Mensura para Prescripción Administrativa, a cuyos efectos fue necesario avanzar con un estudio de títulos y antecedentes para poder delimitar así el alcance real de la aplicación de los títulos afectados en la posesión y ejecutar los límites conforme lo exigen las normativas provinciales para estos casos.

Realizadas las tareas técnicas preliminares, la Municipalidad se encuentra materializando los límites del inmueble en posesión, para poder concluir la tramitación definitiva provincial de la Mensura para Prescripción Administrativa, que permitirá incorporar el inmueble al dominio privado municipal.