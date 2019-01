Denuncian una “situación crítica” para los clubes de los barrios

UCR – Barotto y Fernández dieron a conocer un documento manifestando su preocupación

Para las autoridades del radicalismo, las instituciones deportivas corren el riesgo de desaparecer por falta de recursos y apoyo de la Municipalidad

El presidente de la UCR Villa María, Marcelo Barotto, y la secretaria del partido, Cecilia Fernández, expresaron su rechazo a la falta de ayuda que, según dicen, sufren los clubes de barrios de parte del municipio.

Las autoridades del radicalismo local manifestaron que la situación que atraviesan los clubes de barrios fue hecha pública por el presidente del Club San Lorenzo, de Las Playas, Sergio Marcomini, pero que no es el único caso.

“Lamentablemente no se les da ningún tipo de ayuda desde el municipio, y eso preocupa por la función que cumplen”, sostuvo Barotto.

“Nosotros lo venimos planteando desde hace mucho tiempo, lo manifestamos en las audiencias públicas de Presupuesto y Tarifaria y en la del canje del Salón de los Deportes, a los clubes de barrios no se les da nada y les falta todo tipo de recursos, y el Ente de Deporte tiene la obligación de destinar aportes porque una de sus funciones es difundir la práctica del deporte y apoyar el deporte amateur”, remarcó.

“Hemos estado en el Club San Lorenzo y le llevamos donaciones, perfiles para el techo, un botiquín, pelotas de fútbol, porque las que tenían estaban reventadas, conocemos la realidad y esto les pasa a todos los clubes de la periferia, no solamente al San Lorenzo, porque los hemos visitado”, señaló.

“Estos clubes trabajan muchísimo en la contención de los pibes, en el caso del San Lorenzo tiene más de 100 niños, y se mantienen a pulmón con el aporte de los padres, con polladas”, indicó.

El deporte como negocio

El rechazo de la situación que viven los clubes debido a la desatención municipal fue manifestado a través de un documento titulado “El deporte como negocio”.

“Desde el radicalismo, y desde hace mucho tiempo, se viene manifestando la preocupante situación de abandono por la que atraviesan los clubes de barrios, tanto por la falta de recursos económicos para afrontar los gastos que demanda la práctica deportiva como por la falta de políticas públicas para acompañar el desarrollo de los niños y jóvenes de nuestra ciudad.

En todo este período el Estado municipal hizo oídos sordos y miró para otro lado ante todos los reclamos que realizaron los dirigentes deportivos, siendo su única preocupación los “negocios” como el canje del Salón de los Deportes y el Festival de Peñas cuyas pérdidas son absorbidas, en gran parte, con los fondos que en principio deberían destinarse al deporte.

Lo clubes de barrios viven de la esperanza, de que alguna vez van a recibir alguna ayuda del municipio, por eso difícilmente hacen público su malestar para evitar ser sancionados o castigados; promesas alguna vez reciben, pero si le prometen 10 pesos, con suerte le dan 1, los otros 9 a olvidarse…

Seguramente por el hartazgo que esto provoca, el presidente del Club San Lorenzo de Las Playas hizo pública la crítica situación por la que atraviesa la institución que preside y con grave riesgo de desaparecer por la falta de recursos y de apoyo del municipio.

La ausencia de políticas deportivas en los barrios por parte del Estado municipal se planteó en las audiencias públicas por el Presupuesto y del canje del Salón de los Deportes, con el agravante de que dicha realidad fue negada, tal como ocurrió en la sesión del Concejo Deliberante del 27 de diciembre, cuando sin ruborizarse, hizo uso de la palabra el concejal Mauro Beltrami.

Los funcionarios y concejales han demostrado avidez por los negocios inmobiliarios y no queremos pensar que, al igual que como se hizo con el Salón de los Deportes, que se lo abandonó a un estado deplorable para después poder venderlo, no se esté haciendo lo mismo con los clubes, porque mucho de ellos tienen importantes y valiosos inmuebles.

El Ente de Turismo y Deportes SEM recibe millones de pesos de los contribuyentes de comercio e industria, pero nada de eso llega a los sectores a los que deberían estar destinados, a la contención de miles de niños y jóvenes que no deben estar en la calle, vulnerables al delito y expuestos a los vicios.

El apoyo no solo debe ser económico y material, sino también con asistentes sociales, psicopedagogos, médicos, odontólogos, oculistas y profesionales de distintas disciplinas, para acompañar a los niños y jóvenes durante el crecimiento, porque son las funciones básicas del Estado. De esto nada se hace, parece que los funcionarios están más cómodos con los chicos en los semáforos o drogándose en las calles antes que practicando deporte en algún club.

En los clubes pensaban que por lo menos con la proximidad de las elecciones los funcionarios se iban acercar a interiorizarse o llevar alguna solución a la difícil situación que atraviesan, pero no es así.

Señor intendente, usted proviene de las filas del justicialismo, si no es por voluntad genuina hágalo por clientelismo, conozca la realidad de los barrios, lleve soluciones, cambie las prioridades; los empresarios pueden hacerse más ricos solos, no necesitan que usted los ayude ofertándoles más negocios; los niños y los jóvenes sí lo necesitan, no se deje llevar por los soberbios y adulones que lo acompañan, que por sus nuevas y holgadas posiciones económicas han perdido el contacto con la gente. Es función de la política y del Estado dar igualdad de oportunidad para todos, no se olvide de las banderas”, dice el comunicado de la UCR Villa María.