Descuentos a jubilados: “Lo único que hay en limpio es la rescisión del convenio con PAMI”

El presidente de la Cámara de Farmacias del Centro explicó que no significa que habrá falta de medicamentos, pero sí se quitarán los descuentos del 50% y 80%, afectando fuertemente a los afiliados

La negociación entre el PAMI y la industria farmacéutica tiene en vilo a las farmacias de todo el país y está en juego la red prestacional para los jubilados.

Con cartas documento cruzadas, los laboratorios advirtieron que no harán más descuentos para los afiliados del PAMI desde el 29 de junio. La posición del sector se debe a que la obra social rescindió un acuerdo que se había firmado en enero pasado.

EL DIARIO consultó con el presidente de la Cámara de Farmacias del Centro, Ricardo Parino, quien explicó la situación actual: “No hay nada en limpio. Lo único en limpio que tenemos es la rescisión del convenio que hace la industria, a través de la carta documento que envió el PAMI anunciando que anulaba el contrato que tenía. La industria responde y manda a decir que acepta y que el 29 de junio se termina el convenio, por lo tanto no va a haber más descuento de medicamentos en lo que concierne a la industria, que es la que pagaba”, explicó Parino.

“Esta semana puede haber una reunión entre la entidad madre, que es la Federación Argentina de Cámaras de Farmacia (FACAF) con la industria y están esperando para reunirse cuando el PAMI así lo requiera”, agregó.

Ninguna certeza

Si bien falta casi un mes para el 29 de junio y las negociaciones no están cerradas, reina la incertidumbre: “Es tal el silencio del PAMI y la molestia que tiene la industria por esto, que no hay ninguna certeza. Desde nuestra perspectiva nos parece muy raro que el Gobierno deje sin solucionar este tema, más en un año electoral. Son 6 millones de jubilados afectados. Pero si tuviéramos que decir, hoy, qué va a pasar, no podríamos”.

El instituto financia entre el 50% y el 80% del precio de venta de los medicamentos que consumen sus afiliados. Pero además, bajo la resolución 337, el PAMI llegaba a dar un 100% de descuento para todos aquellos afiliados en situación de vulnerabilidad social.