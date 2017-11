Desde ATE rechazaron el proyecto de reforma laboral y se movilizan

Trabajadores locales marchan hoy en Buenos Aires

“No hay nada de lo que plantee en la reforma el Gobierno que no nos preocupe”, sostuvo ayer Fernando Mercado, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), junto a otros trabajadores de Fabricaciones Militares.

En conferencia de prensa, acompañados por representantes de otros gremios y de la CGT, el gremio dejó en claro su postura sobre el proyecto que se debatirá en torno a una serie de reformas laborales y marcó explícitamente el rechazo a las medidas que se van a proponer.

“El Gobierno dice que el Estado tiene que ser orientador y no generador de las riquezas, que el país va a crecer por lo que hagan los privados. Un gobierno que parece que se olvida de donde viene, y en el medio quedamos los trabajadores”, comenzó analizando Mercado.

El dirigente gremial planteó que “esto lo veníamos diciendo y el presidente lo terminó corroborando” y opinó que “si el sector privado trae toda la riqueza que se llevó fuera del país, seguro crecerá el país, pero los privados solamente generaron riquezas para ellos y se la terminaron llevando”.

Sobre algunos de los puntos que se pudieron conocer en el borrador que presentará el presidente Mauricio Macri, Mercado manifestó: “El Gobierno piensa en un trabajador que no tiene que tener licencia, que hoy por perder a un familiar directo tiene ocho días, y lo quieren dividir en tres días si perdés a tu padre o madre y un día si perdés a un hermano, una locura”.

También hizo referencia a que “otro tema es que aporten los sindicatos a un fondo para el día que el compañero pierda el trabajo, pero no solo los sindicatos, sino que el trabajador también, o sea que el propio trabajador se va a ir pagando mensualmente su indemnización”.

Al plantear estas cuestiones, Mercado apuntó a que “el Gobierno ha agrandado la grieta entre quienes pertenecen a la clase trabajadora y los explotadores” y afirmó que “toda la dirigencia sindical va a tener que entender que los trabajadores se van a encargar de decirles que se tienen que poner al frente de cada reforma, de cada puesto de trabajo que se quieran llevar puesto”.

Marcha y movilización

Trabajadores de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María partieron anoche rumbo a Buenos Aires para participar hoy, desde las 10.30, de una movilización que reunirá a empleados de las demás dependencias de Fabricaciones Militares.

Se manifestarán frente al Ministerio de Defensa y al de Modernización. “Se suman compañeros de Beltrán, Azul, y hasta compañeros que tenían vinculación a nosotros porque pertenecen al INTI, también compañeros del Conicet que también tienen proyectos con nosotros y también están paralizados”, explicó José Gorozo, secretario general de la CTA.

El dirigente advirtió que la marcha es “para decirle que no a lo que estamos convencidos que el Gobierno empezó hace dos años, y no solo para defender los puestos de trabajo, sino a la empresa, que va camino a terminar lo que no pudo terminar el menemismo en los 90”.

Por su parte, “convencido de que la movilización no va a alcanzar”, Mercado adelantó que volverán a solicitar reuniones con “el intendente de Villa María, el intendente de Villa Nueva, los concejales y trataremos de juntarnos con Baldassi y con uno de los referentes del PRO en Villa María, como Zazzetti (Juan Carlos) para que sepan a dónde nos está llevando este Gobierno”.

“La Fábrica está en estado de abandono”

Otro de los dirigentes de ATE, Jorge Heredia, se refirió a la situación actual de la Fábrica de Villa María. “Esperemos que estemos equivocados y que no haya despidos. Pero tenemos información fehaciente de que van a suceder. Lo que venimos padeciendo en la Fábrica en los últimos dos años se hace prácticamente insostenible. Está en un estado total de abandono por parte del Estado. Ya no se compra materia prima, no se le compra ropa a los trabajadores, no se les dan los elementos de seguridad. Estamos en el límite en cuanto a medidas de seguridad”, planteó.

“A la dirigencia lo único que le interesa hoy es el achicamiento. Estamos produciendo a un 20% de la capacidad que tenemos”, dio a conocer Heredia.

Mercado agregó que “el nivel de incertidumbre que hay sobre lo que va a pasar con los contratos” tras el 31 de diciembre “es muy grande”.

“Cuando tenés un interventor que viene a la Fábrica y pone en tela de juicio cuántos siniestros hubo en el último tiempo, cuántos trabajan en portería, qué cantidad de producción se hace y en qué tiempo. Cuando los trabajadores empezaron a vivir el ajuste, porque ni bien asumió este Gobierno le sacaron los dispensers de agua a los trabajadores, después achicaron el transporte, después vinieron por los turnos rotativos y ajustaron a toda la planta, después vinieron por los jefes y le sacaron la supervisión de turnos y así quieren seguir avanzando sobre derechos que están firmados”, cerró.