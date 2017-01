Desde el río, la semana que viene comienza la obra de desagües

Arranca por la zona de los baños del excamping municipal. Al menos hasta el 7 de febrero no habrá corte de calles. Por Sarmiento hasta San Martín el desagüe irá por la arteria y luego, por el cantero hasta Alvear

La semana que viene comenzará la obra de desagües pluviales que vendrá a traer alivio a gran parte de Villa María y que, según lo señalado en su momento, duplicará la capacidad de desagote.

Ya se firmó el contrato con la empresa que resultó adjudicada, Ciar SA, y ayer se realizó una reunión entre representantes de esa firma, funcionarios de la Provincia y del municipio, confirmándose que las tareas arrancarán la semana que viene, aunque en la víspera “ya se realizaron estudios preliminares y se está trabajando en la tarea de señalización”, según indicó el intendente Martín Gill a EL DIARIO.

El mandatario admitió que el desarrollo de la obra causará “numerosos inconvenientes a la población”, habida cuenta de que se cerrarán calles de mucho tráfico y habrá roturas importantes.

Como se sabe, son tres canales: el del bulevar Sarmiento, desde su cruce con bulevar Alvear hasta calle Mariano Moreno; el de calles Rucci-Mariano Moreno, desde bulevar Vélez Sársfield hasta Sarmiento, y luego desde ese punto hasta el río.

Ratificó que la obra se iniciará desde el río, trabajando por tramos.

“No es con cañerías, sino con un ducto que tendrá en el primer tramo 3,30 metros por 2 metros, a 5 metros de profundidad”, detalló en referencia a la parte que va desde el río (en la zona de los baños del excamping municipal) hasta la calle Mariano Moreno por bulevar Sarmiento.

De acuerdo a lo que especificó el mandatario en su charla con este matutino ayer, desde la rotonda ubicada enfrente al Colegio Nacional hasta la calle San Martín, el desagüe irá por la calle (en bulevar Sarmiento).

Luego, desde la San Martín hasta el cruce con el bulevar Alvear (siempre por el Sarmiento) la obra irá por el cantero, no por la arteria en sí.

La nueva infraestructura tendrá un ducto de 1.860 metros desde Vélez Sarsfield hasta Sarmiento, por calles Rucci-Mariano Moreno; otro de 990 metros, que recorrerá bulevar Sarmiento desde Alvear hasta la calle San Martín y de ahí empalma con calle Mariano Moreno y, por otra parte, la obra de descarga entre calle Mariano Moreno y el río, con una longitud de 200 metros.

Consultado sobre cómo se irá dando la interrupción del tránsito vehicular, Gill confirmó que, en principio, hasta el 7 de febrero no habrá intervenciones en ninguna calle, por lo que no se generarán problemas en época en que la ciudad vibra por las peñas y el Festival Internacional. En las primeras semanas no se vedará el tráfico porque las tareas estarán centradas en la costanera en inmediaciones del monumento al Gaucho.

Luego se desarrollará el desagüe de Sarmiento hasta la San Martín en la mano que va hacia la costanera; después hasta frente a la Terminal por el cantero. Finalmente, se concretarán las tareas por Mariano Moreno-Rucci hasta conectar con los desagües del Roque Sáenz Peña, todo en el término de dos años y siempre cortando el tránsito por tramos.

En total, la zona beneficiada será de unas 350 hectáreas, comprendiendo el sector céntrico y barrios aledaños, principalmente La Calera y Roque Saénz Peña, donde se harán trabajos complementarios para la unión de los desagües de estos barrios al canal maestro de calle Rucci-Mariano Moreno.

Se invertirán más de 104 millones de pesos, los que surgirán de las arcas provinciales.