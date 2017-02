Desde hoy el kilogramo de pan pasará a costar 35 pesos en nuestra ciudad

Es el precio que sugiere la gremial empresaria del sector. No sólo hay influencia de los aumentos en la materia prima, sino en las tarifas de energía eléctrica, gas e impuestos. Además, la demanda bajó mucho, según consideró el titular de la Capavim

El precio sugerido del kilogramo de pan es desde hoy de 35 pesos.

Así lo dispuso la Cámara de Panaderos de Villa María (Capavim), que fijó además en 60 pesos el kilogramo de bizcochos y en 7,5 pesos el precio unitario de referencia para las facturas.

Según explicó a EL DIARIO el presidente de la mencionada entidad, Néstor Mojica, “el aumento promedio que proponemos a los colegas es de 20%”. Dijo que “hasta ahora, el kilo de pan se vendía a precios que iban de los 26 a los 29 pesos, aunque hay fabricantes clandestinos que lo colocan en las almacenes a 11 pesos”.

Al respecto, puntualizó que además de la problemática de los aumentos en insumos, servicios e impuestos, “las panaderías en esta ciudad estamos afectadas por el incremento de la fabricación ilegal de pan, que no sólo no suma impuestos al Estado, sino que el consumidor recibe un producto que no está controlado en su salubridad, y a los comerciantes legales nos compite de manera desleal”.

“Nosotros -dijo Mojica- queremos llamar a la reflexión a esta gente que fabrica pan de manera oculta y, queremos, en un trabajo conjunto con la Municipalidad, ayudarlos a ingresar en el circuito legal, para el bien de toda la población”.

En cuanto a las razones del aumento a aplicar desde la jornada de hoy, el titular de la Cámara expresó que “la harina aumentó 25%, el azúcar en el último mes subió el 80%, pero no sólo vemos que aumentó la materia prima, sino que hasta meses atrás la energía eléctrica y el gas no influían notoriamente en los costos. Hoy ocurre a la inversa, y como promedio un industrial panadero paga por bimestre 30 mil pesos de electricidad. Esto nunca nos había pasado”.

Asimismo, subrayó que “también se suman montos importantes a pagar en AFIP, Municipalidad, y por cargas sociales de los empleados”.

“En síntesis, nuestra ciudad no es ajena a la situación que se plantea en otros puntos de la provincia y del país, y las 60 panaderías registradas de Villa María estamos luchando para mantenernos y sostener las fuentes de trabajo, pero ya para pagar el aguinaldo nos vimos en serios problemas”, dijo Mojica, y destacó que “en lo que respecta a la clientela, la demanda ha caído significativamente en los últimos meses”.

“Hacía de mayo del año pasado que no movíamos los precios, y hoy nos encontramos con que, por ejemplo, un kilogramo de pan vale menos que un porrón de cerveza”, comparó, para luego señalar que “los precios que sugerimos, en realidad algunos fabricantes ya los están aplicando desde el pasado lunes”.