Informe - Hoy se cumplen cuatro meses de la declaración legislativa de emergencia en violencia de género en Villa María

Desde las organizaciones afirman que no cambió nada con la emergencia

Las militantes dijeron a EL DIARIO que no ven cambios tras la decisión legislativa. Exigieron recursos y un plan de asistencia

Cuatro militantes por los derechos de las mujeres y en la prevención de la violencia de género coincidieron en señalar que la declaración de la emergencia no modificó el accionar del Estado en Villa María.

Como se conoce, el jueves 27 de abril pasado el Concejo Deliberante aprobó un proyecto en ese sentido elaborado por los tres bloques legislativos. Fue luego del tercer femicidio en cuatro meses, el de Tamara Córdoba, que sacudió a la población. Y poco después que el órgano parlamentario de Villa Nueva hiciera lo mismo.

Según lo que se dijo ese día, por el proyecto aprobado se insta al Ejecutivo a que continúe y profundice las políticas que tengan que ver con la materia, se pide incrementar el personal técnico y administrativo en los dispositivos de atención a las víctimas con el fin de garantizar la atención inmediata en distintas áreas, implementar un programa de acompañante comunitario para el sostenimiento de estrategias de autovalidamiento de la mujer, garantizar la satisfacción de necesidades básicas de las víctimas y sus hijos, y disponer una partida presupuestaria para que todo esto pueda concretarse.

La iniciativa también planteó conformar un centro de estudios sobre la temática para que desarrolle las políticas necesarias, instar a los gobiernos provincial y nacional a que continúen y profundicen las acciones en la materia, trabajar coordinadamente entre los tres niveles de gobierno para que pueda ser recibido por la víctima y articular con Villa Nueva.

“Nada cambió”

“No notamos ningún cambio”, sostuvo Nadia Brossard, de Juntas a la Izquierda, que dijo que desde su organización nunca supieron si lo que se aprobó fue una declaración o una ordenanza porque “ninguno de los dos bloques nos lo pudo informar”.

“Creemos que no es un proyecto de ordenanza sino una declaración, que no está mal que se haya dado porque es necesaria, pero que no obliga al Estado municipal ni determina plazos para que disponga de todos los recursos necesarios y se genere el plan integral que se necesita”, señaló. “Por eso Gill ha salido tranquilamente a hacer declaraciones sobre el tema, porque no hay nada que realmente lo obligue”, advirtió.

Brossard considera que “fue una mera declaración, con complicidad de la oposición” y recordó que desde Juntas a la Izquierda trabajaron “con el Foro de Mujeres y nunca nos avisaron que se iba a dar esta declaración, no nos dieron participación, pero pusieron el nombre de todas las organizaciones”. “Fui la única que grité en el recinto y era por eso. Creo que tendría que haberse dado de otra forma, no así, porque descomprimió una lucha que venía con mucho impulso”, expresó. “Fue un anuncio que hoy no obliga al intendente a nada y por eso no se ha hecho nada”, cerró.

Desde Las Juanas opinaron de manera similar. Carola Marchisio, una de sus integrantes, concordó con Brossard en que no hubo cambios.

Remarcó que “era sabido que iba a ocurrir esto” y recordó que la oposición quiso conformar una comisión para monitorear la ejecución de la ordenanza y el oficialismo lo impidió.

“Nuestra organización considera que es negativo el aprovechamiento político de un tema tan grave, que se da cuando la violencia de género está siendo muy cruda y con hechos cada vez más complejos”, advirtió.

Cuestionó que “en momentos claves se haga esto para mostrar una voluntad política y luego no se lleve a cabo ninguna acción, más teniendo en cuenta que hay obras públicas por todas partes, algo que es positivo para la ciudad pero que a la luz de la dimensión de la problemática nos llama a reflexionar sobre el destino de los recursos”.

Marchisio opinó que tras la declaración se produjo “más de lo mismo, más allá de que se cuenta con un refugio que antes no se tenía”, en referencia a la casa de calle Carlos Pellegrini habilitada por el municipio y que también es objeto de controversia.

Tras advertir circunstancias que envuelven a la Policía y la Justicia (“en Tribunales se carece de perspectiva de género”), volvió sobre el Estado municipal evaluando que “en el Ejecutivo la temática quedó relegada”.

“Nosotros nos planteamos qué sucede con los avances en la materia. Nos parece bárbaro que se invierta en obras, pero ya que hay tantos recursos debería destinarse una porción importante a la prevención y atención de una problemática que es muy grave”, estimó.

Desde el Foro de la Mujer y la Defensa de sus Derechos, Leticia Forconi compartió la demanda por recursos y medidas. Dijo que no se han visto cambios en el abordaje de la temática y recalcó que se necesitan promotoras barriales que estén presentes en el territorio para detectar casos y buscar ayuda.

Desde las organizaciones reiteran que el refugio de calle Carlos Pellegrini casi no se ha usado. En el Gobierno aseguran que sí, y que es la Justicia la que dispone.

La mirada de la dirigente social Graciela De Celis – “Reaccionamos ante el horror y quedamos solo en la declamación”

“Fue una reacción espasmódica” y “era lo políticamente correcto” para ese momento.

Estas fueron algunas de las consideraciones que realizó la militante y dirigente social Graciela De Celis, que entre otras organizaciones integra el Foro de la Mujer y la Defensa de sus Derechos.

Consultada por EL DIARIO, si bien aclaró que no está al tanto de todos los detalles, sostuvo que “no ha pasado demasiado” desde la declaración de emergencia.

“Me dio la impresión de que la declaración, algo por lo que veníamos luchando desde hace bastante tiempo, fue una reacción espasmódica, era lo políticamente correcto. Me parece que todavía falta mucho por hacer, y si bien nos moviliza el espanto momentáneamente, particularmente no veo un trabajo hecho a largo plazo”, expresó.

“No veo abierto el refugio, en el que tengo entendido que estuvo una sola persona. Me llama la atención”, declaró.

“Reaccionamos ante el horror por lo que le sucedió a Tamara y quedamos ahí, en la declamación, y eso no tiene sentido”, evaluó De Celis, quien subrayó que desde la organización siguen “receptando gente que tiene problemas tras ir a lugares donde no tiene la respuesta adecuada”.

“Con un Estado presente dando respuestas a la gente no habría personas buscando socorro en otros lugares”, analizó e hizo referencia a que “las mujeres siguen pidiendo ayuda en iglesias, ONG, grupos”.

“Estancados”

La dirigente también señaló que en épocas eleccionarias se confunden los tantos.

“Falta muchísimo, no veo grandes avances, me parece que estamos estancados. A veces nos horrorizamos pensando en pueblos primitivos antiguos que hacían sacrificios humanos y nosotros seguimos haciéndolos porque no hacemos cosas importantes para evitar que esto suceda. No reaccionamos, lo que habla muy mal de nosotros como sociedad”, concluyó la militante social.