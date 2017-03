Ella afirma que rechazó una propuesta sexual de su jefe y él que firmó una nota reclamando por los malos tratos en Tránsito. Ambos fueron despedidos

Gabriela Alvarez y Miguel Angel Pérez recibieron el 6 de octubre pasado una nota firmada por Rafael Sachetto en la que el funcionario les informaba que “por reestructuración” del área de Tránsito estaban despedidos. Les daba, además, 24 horas para devolver uniformes y talonarios de actas.

Sus historias tienen en común que hicieron un largo trayecto de capacitación para ser inspectores de Tránsito y que además no tuvieron nunca problemas en su trabajo de calle. Creen que, en definitiva, fueron despedidos por no ser sumisos.

Acoso

Gabriela es quien había enviado la nota contando que sufrió acoso sexual y que fue publicada en nuestra edición de ayer, con motivo del pedido que hicieron los concejales opositores a Sachetto para que investigue irregularidades en el área. Lo que aún no se sabía era que tras informar lo sufrido, fue despedida.

“Lo que conté en esa nota es lo que me pasó con un encargado, quien me humilló en mi condición de mujer y de trabajadora. Me dijo que me había ganado un viaje al Caribe, pero que tenía que ir con él y yo le dije que pasaba, que gracias. Entonces, me advirtió que era contratada y que para quedar tenía que salir con tipos como él, con peso en la Municipalidad”, relató.

No fue la única situación incómoda en los dos meses y medio que trabajó. “Me hicieron pasar muy malos momentos. En varios turnos me tocaba ser la única mujer con varios hombres”, dijo, mostrando planillas de turnos que así lo demuestran.

“Me especialicé en Tránsito, soy diplomada en Seguridad Vial, trabajé en Educación Vial, en administración y en Tránsito en las municipalidades de Charras, Chazón y Hernando. Nunca viví algo así como en Villa María, que era el lugar al que quería ingresar desde hace 16 años”, planteó.

Lamenta que hoy la situación siga igual. “Nada más que los que están trabajando no pueden hablar”, dijo.

Otra cosa que lamenta es que, tal como pasó hace unos 10 años atrás, la persona que fue acusada de acoso sexual en el ámbito laboral fue ascendida y la que denuncia, despedida.

Cabe señalar que actualmente se sustancia un juicio por acoso sexual y laboral denunciado por una exempleada de Tránsito, Ivana Chialvo, contra la Municipalidad y Rubén Quevedo, quien en ese momento era encargado del área.

Reclamo

Miguel Angel Pérez fue también despedido el mismo día que Gabriela Alvarez.

“Nunca tuve problemas con ningún compañero ni en la calle”, comenzó diciendo Pérez a EL DIARIO.

Repasando su historia laboral en la Municipalidad, tras casi tres años de labor, apunta dos hechos que lo pusieron, de alguna manera, en la vereda del frente del responsable del área: “Uno de esos momentos fue cuando me eligieron junto a una decena de compañeros para integrar una brigada de inspectores. Dicen que elegían a los mejores, pero, en realidad, yo les dije que prefería seguir como motorista. (José Luis) Bernabé me dijo que si no estaba en esa brigada que me quedara tranquilo, que me iba a sentir cómodo en mi casa, amenazándome con un despido”.

La segunda cuestión que se presentó fue cuando casi la totalidad de los trabajadores del área de Tránsito firmaron una nota, con el aval del delegado gremial, pidiéndole al intendente una reunión para encontrar soluciones a los problemas, dado que, según indicaron en esa nota, habían sido infructuosos los intentos de diálogo con Bernabé, Carlos Vivas y Sachetto, todos funcionarios jerárquicos.

“Te hacen sentir muy mal, porque uno nunca faltó el respeto, trató de capacitarse siempre para hacer bien el trabajo y te pagan con una nota informal en la que te despiden sin siquiera pagarte lo que te deben”, planteó. “Fui chofer, inspector, motorista e hice todos los cursos que había para mejorar, para aprender. Me eligieron como los mejores, pero después me echaron”, planteó.

Hoy siente que lo dejaron de lado, a una edad (47) difícil para reinsertarse laboralmente.

“En el tiempo que estuve en Tránsito vi varias veces cómo Bernabé trataba mal a mis compañeros. Hoy, me decidí a hablar porque pienso que ellos que están adentro no pueden hacerlo. Espero que al hacer público todo esto se mejoren las cosas”, puntualizó.

Ambos recurrieron a un abogado para iniciar acciones legales contra la Municipalidad.