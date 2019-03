Después de la gira, Ameghino juega en casa

BASQUET – Liga Argentina

El León jugará esta noche de local, desde las 21.30 ante Villa San Martín de Chaco, buscando la recuperación tras una racha adversa de tres juegos. El equipo de la ciudad volverá a jugar el domingo, ante Hindú

Ameghino vuelve a jugar en casa. Luego de su gira por el norte del país, el equipo de Pablo Castro recibirá esta noche a Villa San Martín de Chaco, desde las 21.30 horas, en un encuentro que buscará la recuperación, tras tres caídas consecutivas.

Al mismo tiempo, para el equipo local, marcará el inicio de una larga seguidilla de presencias de partidos en casa, ya que le quedan seis partidos para completar su fixture y cinco de ellos serán en “la Leonera” y el otro en la capital provincial. El equipo villamariense, volverá a jugar en casa este domingo, cuando reciba a Hindú de Resistencia.

Ameghino y Villa San Martín han jugado un solo partido en esta edición de la Liga Argentina, ya que jugaron en zonas diferencias durante la primera fase. En esta segunda parte del torneo, se enfrentaron el pasado 18 de diciembre pasado, en Resistencia, donde Villa San Martín le ganó por 88 a 83.

Ameghino llega a este partido en el octavo lugar de las posiciones, con 20 partidos, 7 ganados y 13 perdidos, y con una sensación agridulce en su paladar, ya que perdió por escaso margen y sobre el cierre, sus últimos tres partidos. De local, ha ganado 5 y perdido en 3 de sus juegos.

Ameghino perdió el pasado lunes, ante Independiente de Santiago del Estero por 79 a 77, en el que fue su última presentación.

Villa San Martín, marcha noveno, en las posiciones, pero cuenta con 15 partidos jugados, de los que ganó 10 y perdió cinco. De visitante, ha ganado cinco y perdido dos. En su último partido, perdió contra Unión de Santa Fe por 125 a 115, en un partido dramático que tuvo cuatro tiempos suplementarios.

Thygesen: “Me siento cada día mejor”

Fermín Thygesen, que se sumó hace pocas semanas a Ameghino señaló a El Diario: “Aprovechamos esta semana para trabajar. Entrenamos a máxima intensidad para prepararnos para jugar estos dos partidos de local que serán claves, ante Villa San Martín, primero y luego con Hindú de Resistencia”

El base de 21 años y 1,86 metro, dijo que. “Sabemos que fueron partidos duros, en los primeros tiempos no jugamos en nuestra máxima intensidad, no pudimos hacer lo que nosotros hacemos mejor, defender y correr la cancha, y en los segundos tiempos lo pudimos plasmar. En los tres partidos lo perdimos en las últimas pelotas y luego por desatenciones o la falta de picardía, se nos escapan esos partidos que eran claves. En Salta no pudimos cerrarlo bien y lo mismo con Independiente de Santiago del Estero. No pudimos tener esa calidad para cerrar los partidos que creo que es clave para nosotros, porque todos los partidos van a ser así, cerrados y difíciles”.

A Ameghino le quedan seis partidos y cinco serán en casa; al respecto opinó: “Ahora se vienen cinco partidos de local, creo que lo hacemos. Nos sentimos más cómodo jugando acá, por la gente uno se siente mejor y hay que lograr estos cinco partidos para salir de esta racha negativa que nos hará muy bien”

Finalmente, sobre cómo se siente en Ameghino, el oriundo de Tres Arroyos señaló: “Pablo me deja jugar, hacer mi juego, que siento que es importante, me da libertad adaptándome a lo que él pide, sin sacar mi juego. Lo mismo mis compañeros, desde que llegué me dieron la confianza para que tome las decisiones que tenga que tomar y eso es bueno, porque siento el apoyo, me dicen que tome decisiones que están ahí para ayudarme. Y eso es muy bueno. Por suerte me siento cada día mejor con el equipo”.

Arranca la Liga U17

Con el debut de los equipos villamarienses, se completará mañana con 12 partidos la primera fecha de la Liga Provincial de Clubes de la categoría U17 masculina, del que participan 26 clubes. El torneo de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Córdoba comenzó con un partido anticipado, donde Bolívar de Carlos Paz venció a Poeta Lugones por 97 a 86.

Este torneo será el primero en el calendario de la Federación Cordobesa, dentro de una temporada que tendrá una nutrida agenda de competencias.

En la fecha inicial, habrá choque entre equipos locales, ya que desde las 18 horas, jugarán Ameghino y Unión Central, en partido correspondiente a la Zona B, que comparten Bolívar de Carlos Paz y Poeta Lugones de Córdoba.

También jugará Sparta que recibirá a San Isidro de San Francisco, en partido correspondiente a la Zona G. Este grupo es de tres equipos, por lo que comparte interzonal con el denominado “F”.

Esta Liga contará con 26 clubes de 10 ciudades o localidades de nuestra provincia, lo que lo convierte en uno de los más federales a nivel cordobés.

Los partidos para mañana serán los siguientes:

11.30 horas Barrio Maipú vs. Barrio Parque (Zona E).

16 horas: San Martín de Marcos Juárez vs. Lambert de Monte Maíz (Zona C).

17 horas: Lawn Tennis de Cruz del Eje vs. Centro Recreativo de Hernando (Zona F).

18 horas: Central Argentino de Río Cuarto vs. Estudiantes de Río Cuarto y Centro Social de Brinkmann vs. 9 de Julio de Morteros (Zona A); Ameghino vs. Unión Central (Zona B); 9 de Julio de Río Tercero vs. CARIB de Tancacha y San Martín de Marcos Juárez vs. Lambert de Monte Maíz (Zona C), Cultural Alberdi vs. Banda Norte (ambos de Río Cuarto) y Cultural Arroyito vs. Almafuerte de Las Varillas (D), Independiente de Oliva vs. Unión de Oncativo (Zona E), Sparta de Villa María vs. San Isidro de San Francisco (Zona G) y Sportivo Pilar vs. Atlético Bell de Bell Ville (Zona F-G).

La fase regular se extenderá hasta el sábado 20 de abril y clasificarán a los playoffs de cuartos de final (que comenzará una semana más tarde), los dos mejores de cada zona y los dos mejores terceros, en tanto que el Final Four está previsto que se dispute entre el 31 de mayo y el 2 de junio.