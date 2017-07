Destacan el contenido social del discurso

Opinaron Nora Bedano, Marcelo Barotto, Omar Barberis, Franco Monetti, Alicia Peressutti y el vicario Alberto Bustamante

Con menos público del que habitualmente presencia los informes de gestión, y con ausencias significativas, como la del exintendente Eduardo Accastello, Martín Gill cerró su discurso en el recinto con un fuerte contenido político, haciendo eje en lo social, que fue uno de los puntos que más destacaron quienes opinaron sobre las palabras del jefe comunal.

Nora Bedano, legisladora provincial y presidenta departamental del PJ

“El discurso me pareció brillante, sin ningún tipo de desperdicio, abarcó todas las áreas, no dejó de hablar de ningún tema y se explayó con una facilidad de conocimiento brillante. Lo más destacable fue haber puesto el énfasis en la educación como única herramienta de crecimiento, de progreso y de transformación.

Hubo un discurso político bastante importante hacia el final y es lo que corresponde, este ámbito, el del Deliberante, es para hacer discursos políticos, podemos detallar todas las obras que querramos, pero lo más valioso es el discurso político, que es el que marca la línea y el norte hacia dónde va la ciudad. Podemos hacer un detalle infinito de cómo está la economía municipal, de cuáles son las obras de infraestructura, de cuántas son las escuelas que estamos construyendo junto con la Provincia, pero lo esencial es el discurso político que nos dice hacia dónde vamos. Y quedó muy claro, vamos hacia el progreso, hacia el crecimiento, pero siempre al lado de los que menos tienen junto con los que más tienen.

Yo no creo que haya tirado ‘palos’ al Gobierno central, es la realidad, cada vez vemos más desocupados, cada vez tenemos más pobreza, él lo aclaró, existía antes también pero ahora se incrementó, entonces no podemos seguir mirando una supuesta realidad que nos dibujan a través de los medios donde nos dicen que se crean puestos de trabajo todos los días, cuando la realidad es que se están perdiendo. No le faltó nada al discurso”.

Marcelo Barotto, presidente de la UCR Villa María

“Yo creo que el intendente está atendiendo una demanda que venía de parte de la oposición y de la comunidad en general, que es dar respuestas a los sectores más vulnerables, para eso se han implementado programas o están en desarrollo y habrá que evaluarlos con el correr del tiempo, porque esto es una película no una foto. Veremos si responde a las necesidades.

La sociedad hoy está en una crisis que viene desde hace un tiempo bastante largo y eso se nota en los sectores periféricos, como muestra, en algunos comedores se ha triplicado la demanda de comida, la droga avanza de manera vertiginosa, la inseguridad, la violencia, el ausentismo en los colegios es preocupante, esperemos que los programas anunciados empiecen a mostrar los resultados de cara a la sociedad.

Creo que le faltó tener una mirada más a largo plazo, se ve a nivel mundial un cambio de paradigma dado por el avance de la tecnología, inteligencia artificial, neurociencia, robótica, nanotecnología, que va a cambiar las formas de trabajo, de relacionarse y la política no puede quedar ausente en ese debate. Hay que pensar de cara al futuro hacia dónde va la sociedad.

Hubo un discurso político bastante crítico hacia el final, y el radicalismo también es crítico de Cambiemos, hoy ese espacio es como un software enlatado, viene de Buenos Aires diciéndote lo que tenés que hacer y no tenés posibilidades de modificar o sugerir nada, eso molesta e incomoda al radicalismo en el que hay muchas voces críticas.

Hemos criticado más de una vez lo mismo que criticó el intendente, hay una realidad, la gente lo vive todos los días y no se puede esconder el sol con la mano, no se le puede mentir a la gente. Por eso mismo convocamos a un plenario de la UCR, para charlar sobre estos temas, son debates para construir no para destruir, para ver si se pueden cambiar las cosas para bien”.

Alberto Bustamante, titular de la Pastoral Social y vicario general de la Diócesis de Villa María

“A uno el discurso le sirve para estar a tono de los planteos que se van haciendo y de lo que se va concretando en la ciudad. Coincido con el intendente en su mensaje final en que Argentina tiene una gran deuda social, la Iglesia lo planteó cuando marcó los desafíos para el bicentenario y hablaba del desarrollo integral y de la cuestión social. Esta deuda de los argentinos que de alguna manera se podría decir que son del proceso democrático, el no poder haber resuelto el problema de una pobreza estructural que se ha consolidado en alrededor de un 20% en el proceso democrático, el tema del desempleo, el de la exclusión, el de la marginalidad, el de la corrupción, son todas realidades que han ido cruzando nuestra historia de un modo particular en los últimos tiempos y todas aquellas políticas que busquen morigerar estos impactos y resolver estas situaciones, uno siente que las acompaña.

Me parece que todo mensaje que ayude a descubrir que el protagonista es un pueblo que camina, que el sujeto histórico siempre es la gente y nunca los dirigentes, va en un buen sentido. Eso creo que es lo más destacable del discurso, la expresión de que hay que ocuparse de la agenda de la gente y no de la del escritorio, que es por donde pasa la agenda de los dirigentes, me hizo acordar mucho a un consejo de Jorge Bergoglio cuando era cardenal y yo asumía un lugar de servicio en la Iglesia argentina, que me dijo que me fuera del escritorio y visitara el territorio, porque en el escritorio con lo único que me iba a encontrar es con la agenda de los dirigentes sin gente, que enferma y entristece. Yo creo que toda propuesta o proceso que lo haga al pueblo sujeto de su propio desarrollo y protagonista, y a los dirigentes al servicio de ese pueblo, superando los intereses particulares o integrándolos en un bien común, va en un buen sentido”.

Omar Barberis, director de Extensión Universitaria

“El discurso me pareció muy bueno, la primera parte un poquito larga por las descripciones, pero el final fue muy realista en la apreciación de la situación que estamos viviendo en el país, porque, como dijo el intendente, aunque se quiera disimular lo que es, es muy difícil poder ocultar las cosas como se están presentando. Si no vemos la realidad tal cual es, es difícil que podamos superarla, no es para crear una polémica, es tratar de ver cómo se puede avanzar en conjunto para superarla. Sin agravios y sin ningún tipo de expresión, porque en definitiva a todos nos compromete y todos somos corresponsables.

Lo más destacable fueron los anuncios que hizo apuntado a la superación de problemas crónicos de la ciudad, como los problemas estructurales de desagües que traen consecuencias para los vecinos; la posibilidad de dar un lugar a los que tienen dificultades con las drogas es esencial para superarlas; me pareció muy importante el rol que se le está otorgando a la mujer, y la convocatoria a superar diferencias que pueden darse dentro de los partidos y de partidos entre sí, para en conjunto afrontar los problemas y superarlos. Esa convocatoria para mí es esencial.

La última parte del discurso me pareció muy buena, me parece muy bien lo que está desempeñando el intendente en su gestión, creo que hay que comprender el llamado y trabajar en conjunto”.

Alicia Peressutti, auditora general de Villa María

“Me pareció un muy buen discurso, brillante. En lo personal me pareció fantástico porque trabaja mucho la parte social, la Municipalidad está haciendo gran hincapié en lo que es educación, en lo que es adicciones, en lo que es atención a mujeres, más allá del discurso es el contenido.

Lo que más destaco es la posibilidad de inclusión de muchas mujeres, de las que están privadas de la libertad, de las que están en los barrios sin trabajo, de las que no pudieron estudiar, en todos los ámbitos creo que hay una fuerte posibilidad de oportunidad para las mujeres, creo que la política tiende hacia allí. Entonces en eso me parece fantástico”.

Franco Monetti, presidente de AERCA

“Me pareció un muy buen discurso, no es noticia que nuestro intendente tiene una muy buena capacidad de oratoria, pero demuestra una capacidad de gestión de la Municipalidad que es muy satisfactoria para la ciudad, con cosas en lo social muy importantes y otras que nos competen a nosotros en lo comercial e industrial, que también son bastante importantes.

De lo que escuché, destaco la parte social, que es una de las cosas que prioriza este gobierno, está más que claro. A nosotros, por el lugar que ocupamos, nos interesa mucho también lo que tiene que ver con nuestro sector, me parece que el impulso que le está dando al comercio y al Parque Industrial es lo que más rescato.

Estoy muy conforme con el informe, no creo que haya faltado nada en su discurso, fue un informe de gestión de lo que se viene haciendo. Siempre hay cosas para hacer, que faltan de resolver, pero creo que vamos por el buen camino y que la voluntad existe de forma compartida, por parte del Gobierno y por parte de nuestro sector privado, juntos vamos a trabajar para que las cosas que faltan se vayan cumpliendo”.