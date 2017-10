Lo observan en las parroquias y en la Auditoría General

Detectaron casos de niños con Documento de Identidad mellizos

El sacerdote de la parroquia de barrio Mariano Moreno dijo que lo advirtieron en los bautismos. La auditora local afirmó que se han logrado respuestas rápidas para resolver los casos

Francisco Iglesias, cura párroco de la Sagrada Familia, reveló ayer que en los últimos tiempos se encontraron en diversos templos con casos de niños que tienen Documento Nacional de Identidad mellizos.

“La Iglesia Católica lleva un registro digital sobre los bautismos y hemos observado en diversas parroquias que ha habido niños bautizados que tienen el mismo DNI”, aseguró el pastor en diálogo con EL DIARIO.

Lo que se vio en la parroquia del barrio Mariano Moreno se reflejó además en otras iglesias de la ciudad. Ante esto, este matutino consultó a la auditora General de Villa María, Alicia Peressutti, quien también señaló que han llegado a su oficina diversos casos de esta naturaleza.

“Nosotros hemos tenido casos, no sólo de la ciudad sino de la región. Por este motivo estuvimos averiguando en el Ministerio del Interior en uno de los viajes que hemos realizado”, confirmó la funcionaria.

“El error se da cuando se hace el documento, y yo estimo que es un error involuntario. Sucede con un número, se equivocan en una cifra y entonces el DNI se emite mal”, explicó.

La defensora del Pueblo local remarcó que ante estos casos “hay que actuar rápido, antes pasaban 20 años sin una rectificación, hoy hay que corregirlo inmediatamente”.

Peressutti subrayó que todo lo vinculado al Documento de Identidad hoy es aún más importante que antes, porque “quien no lo tiene o existen problemas con su documento no puede ni viajar, ni acudir a un hospital”.

“Antes no sé si era tan indispensable como hoy, en que no podes manejarte en una línea de colectivo. No accedes a nada, sos un NN, y está bien porque es un mayor control y porque todas las organizaciones que hemos trabajado contra la trata de personas lo hemos demandado porque hace que haya mayor control y la gente no desaparezca o que se la encuentre”, manifestó.

Cuando se le preguntó si se han resuelto los casos de DNI mellizos, respondió que “siempre” hubo respuesta favorable. “Trabajamos en conjunto con la Defensoría de la Nación y nos han ayudado muchísimo”, aseguró.

En este sentido, contó el caso de un chico brasileño que vive en Villa María desde sus 6 años con DNI irregular, llegó al terciario y no podía seguir estudiando. “Lo solucionamos en un mes y medio. La mamá estaba desesperada. La Defensoría de la Nación está muy aceitada en estos temas de identidad”, afirmó.

“Los registros civiles locales hacen los trámites de rectificación pero después en Buenos Aires no los solucionan, entonces para estos casos están las defensorías, como la nuestra que sin llamarnos así funcionamos también de esta manera”, graficó. Reiteró que desde su visión los DNI mellizos “no se dan por errores voluntarios sino por equivocaciones al momento de hacer la papelería, porque somos humanos”. “En todas las defensorías se ven estos casos. Un solo número genera esto”, apuntó y dijo que en localidades más pequeñas “siempre se ha demorado más la respuesta porque tal vez no saben cómo corregirlo”.