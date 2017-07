Detuvieron a dos policías de Oliva por la feroz golpiza al menor de 16 años

Un cabo y un agente adscripto a la Comisaría de Oliva fueron trasladados a la cárcel de Bouwer, acusados como supuestos autores de “vejaciones y severidades agravadas y lesiones leves calificadas”

La Justicia ordenó la detención de dos efectivos de la Policía de la Provincia de Córdoba, adscriptos a la Comisaría de Oliva, y el traslado de los mismos a la cárcel de Bouwer, ambos acusados de ser los autores de la golpiza que le propinaron a un menor de esa ciudad, que debió ser trasladado al Hospital Regional Pasteur de Villa María.

Así lo informó ayer la Jefatura de la Policía de la Provincia de Córdoba a través de un comunicado en el que hizo conocer que “en las últimas horas, en la localidad de Oliva (Unidad Departamental Tercero Arriba), por directivas de la Fiscalía de Instrucción interviniente, personal policial procedió a la detención de dos funcionarios policiales”.

El comunicado añade que los uniformados aprehendidos “ostentan las jerarquías de cabo y agente”, quienes “fueron trasladados a la cárcel de Bouwer”.

La Jefatura precisó que los dos policías de Oliva arrestados están “imputados como supuestos autores de los delitos vejaciones y severidades agravadas y lesiones leves calificadas, en perjuicio de un menor de 16 años”.

El comunicado de la fuerza concluye que “cabe señalar que desde esta Jefatura de Policía se le dio inmediata participación al Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario para que se lleven adelante las actuaciones administrativas”.

La madre

El hecho cobró estado público a través de la denuncia que presentó ante la Justicia y compartió con los medios la madre de la víctima, Mónica Cuello, tal como lo informó en su edición de ayer EL DIARIO.

Ayer, en tanto, en declaraciones al periodista Matías Fernández, de Canal 3 de Oliva, la mujer volvió a acusar los uniformados Federico Anría, de 30 años, y Cristian Carrizo, de 40, como los principales ejecutores de las persecuciones de las que fue víctima su hijo, identificado como Ignacio Nicolás Alejandro Alcántara.

Si bien la mujer dijo que “tenemos miedo” a las represalias aseguró que, de todas maneras, “voy a luchar para que se haga justicia. Voy a luchar hasta donde sea. No voy a dejar pasar esto”.

“No puede ser -continuó la madre del menor-, mi hijo no puede salir a la calle, no puede ir a ningún lado que me lo llevan… y siempre amenazándolo y diciéndole que es un negro de mier…”, al mismo tiempo que aseguró que “dos veces le pusieron el arma en la cabeza a mi hijo”.

Cuello refirió que la última vez su hijo fue trasladado en un móvil de la Patrulla Rural, mientras que a otro amigo lo llevaron en uno del Comando de Acción Preventiva (CAP).

La mujer dio cuenta que cuando fue a la Comisaría, tuvo que esperar bastante y que recién “me lo entregaron durante la madrugada del sábado”. Al respecto, dijo que “demoraron todo lo que pudieron porque no les daba la cara entregármelo así, con la cara desfigurada y el cuello todo lastimado”.

Cuello dijo que tampoco confió en que lo atendiera una enfermera del centro asistencial de Oliva porque “es la mujer de un policía y entre ellos arreglan todo”.

Aseguró que “lo esposaron para pegarle, por lo que ni siquiera se pudo atajar de los golpes que le dieron”.

Finalmente, la madre del menor refirió que “le pegaron tanto que tenía los ojos cerrados, no podía ver y que hoy sigue internado con suero y calmantes por los vómitos y los dolores, sobre todo en la vista”.

Otra detención

El episodio de violencia policial ocurrió a casi un mes de que una policía de Oliva fue detenida por una supuesta estafa con un cheque que presentó en la sucursal del Banco Macro.

El procedimiento se realizó el 3 de junio pasado (ayer se cumplió un mes) y la uniformada fue aprehendida por la supuesta autoría de estafa al presentar un cheque adulterado por un valor de 17.500 pesos, aunque en la noche de ese mismo día fue liberada.

El cheque que entregó la agente en la ventanilla del mencionado banco pertenecía a una cuenta a nombre de la Cooperativa de Electricidad y Agua Potable de Bell Ville, cuyo número esta adulterado.

La misma funcionaria policial también se vio involucrada en otro hecho sospechoso debido a un Volkswagen Bora que estaba en poder de su pareja, de apellido Necci, sobre el cual pesaba orden de secuestro desde 2012 desde la Unidad Regional de La Plata.

Policía condenado

Por otro lado, la Cámara del Crimen de San Francisco condenó ayer a un policía a tres años y seis meses de prisión por lesiones graves y abigeato.

Se trata del exefectivo José Díaz, que se desempeñaba en Morteros, y fue hallado culpable de los delitos antes mencionados y que cometió en esa zona.