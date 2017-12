Detuvieron a la pareja de la chica que no aparece

A más de una semana de su ausencia, nada se sabe del paradero de la joven boliviana Leonarda Callejas Cruz. Ayer fue detenida su pareja, quien había denunciado el caso

Alrededor del mediodía de ayer, por disposición de la Fiscalía de Instrucción del Tercer Turno, a cargo de René Bosio, fue detenida la pareja de la joven mujer boliviana que el pasado 11 del corriente se ausentó de su lugar de residencia en Villa María.

En tanto, durante la mañana de la víspera se acrecentaron las intervenciones de la Justicia y la Policía con la ejecución de varios allanamientos, ocasión en la que se secuestraron distintos objetos pertenecientes a la joven Leonarda Callejas Cruz, de 24 años, quien a principios de diciembre llegó a Villa María procedente de la zona rural de Cochabamba (Bolivia).

Sospechoso

La persona aprehendida en relación al caso es precisamente la pareja de la mujer, llamado Juan Baldiviezo Toco, de 23 años, también de nacionalidad boliviana, quien fue el denunciante hace más de una semana de la desaparición de Callejas Cruz.

El joven fue llevado a la Alcaidía de la Unidad Departamental San Martín, aunque posiblemente sería trasladado en las próximas horas a Tribunales para ser indagado por el fiscal Bosio.

De todas maneras, en primer lugar se le iba a proponer un abogado al arrestado a fin de que contase con un asesor legal como lo dictamina la ley.

Al respecto, el fiscal precisó que la detención se funda en que Baldiviezo Toco está primariamente sospechado de ser presunto autor de “privación ilegítima de la libertad”, de acuerdo a lo establecido en el artículo 142 bis del Código Penal.

El funcionario judicial dio cuenta ante la consulta de EL DIARIO que “es un caso muy confuso”, por lo que no descartó ninguna hipótesis, “así que hasta que no encontremos a la joven, no se puede afirmar lo que pasó” y añadió que la detención del joven guarda relación “porque él dijo que fue el último que la vio”.

Dijo que los testimonios que se recogieron “en algunos casos son contradictorios”, al mismo tiempo que apuntó las dificultades que existen al analizar las comunicaciones entre ellos “porque directamente lo hacen en un dialecto propio” del Altiplano, tal vez en quechua.

En definitiva, si bien pudieron existir discusiones en la pareja, Bosio expresó que la mujer habría llegado a Villa María “para pasar las fiestas”, aunque reiteró que “hasta ahora (por ayer) no hay rastros ciertos” sobre el paradero de la joven oriunda del vecino país del norte.

Allanamientos

En tanto, durante la mañana de ayer se realizaron al menos dos allanamientos en procura de encontrar indicios que orienten la búsqueda del paradero de Callejas Cruz.

Fue así que, primero, se desarrolló un operativo policial en barrio Ameghino, donde se requisó la vivienda situada en Intendente Peña 642, lugar de residencia de Leonarda, aun cuando la última vez fue vista en una casa situada en calle Intendente Reyno en barrio Nicolás Avellaneda.

Del procedimiento tomaron parte integrantes del Gabinete Científico del Poder Judicial, que comprende peritos químicos y de planimetría, fotógrafos, de la Dirección de Investigación Operativa, de la División de Investigaciones de la Policía local e, incluso, un can adiestrado que pertenece al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa María.

En el lugar, que también ocupa un tío de la mujer buscada, se incautaron varias prendas de vestir pertenecientes a Leonarda, a la vez que se secuestraron dos camionetas (una Toyota Hilux y una Volkswagen Saveiro) que habitualmente utiliza el tío de la joven, quien se dedica, al igual que su pareja, a realizar trabajos de construcción.

El fiscal apuntó que al ser revisado el último de los vehículos mencionados, el can ladró y “marcó” algún indicio en el asiento del acompañante, detalle que fue considerado importante.

Por otro lado, el fiscal y los auxiliares de la Justicia se trasladaron a Villa Nueva, donde se observó y requisó una obra en la que trabajan el tío y el novio de Leonarda, que se construye en barrio Rincón de la Reserva.

Sin embargo, el accionar del animal adiestrado en este caso no arrojó resultados positivos.

Pedido de paradero

El pedido de colaboración dirigido a la población fue realizado por la Unidad Judicial local que identificó a la mujer ausente como Leonarda Callejas Cruz, de 24 años, de quien nada más se supo desde la mañana del lunes 11 del corriente.

La denuncia había sido formulada por su pareja, el joven Baldiviezo Toco, quien precisó que se trata de un chica de 1,55 metro de estatura, delgada, tez morena, cabellos negros y largos (que suele usarlos tranzados), posee un lunar en la mejilla izquierda y tiene brackets, pero no tatuajes.

El joven, desde ayer detenido en calidad de sospechoso, aseguró que la mujer no tiene antecedentes de salud y que la última vez que la vio vestía una musculosa verde y pantalón suelto marrón claro y calzaba sandalias blancas y negras.