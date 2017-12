Día de la Virgen: el cura Lucchese resaltó que “este pueblo es muy mariano”

El pastor consideró que el arraigo de la Virgen en la comunidad no ha cambiado y que su figura sigue siendo la más convocante. Hoy habrá una procesión alrededor de la plaza San Martín

“Latinoamérica es muy mariana. El pueblo argentino lo es y Villa María también”.

Así lo aseguró el sacerdote Pedro Lucchese al hacer referencia a la Virgen María, al celebrarse hoy su día.

EL DIARIO lo entrevistó ayer en la Catedral, la que en esta jornada será el epicentro de las actividades de toda la Diócesis.

“Este es un año especial por los 60 años de la Diócesis y los 150 años de la ciudad”, contextualizó el pastor.

Consideró que esta localidad “es un pueblo muy mariano” y habló de la novena, que concluirá hoy, con el espíritu de agradecer a la Virgen.

“Tanto le debemos, tantas gracias y bendiciones, que queremos honrarla con esta fiesta y ser agradecidos”, expresó.

Agregó: “Es ser agradecidos de la vida, de tantos dones y regalos que nos alcanza de Jesucristo por su intercesión”.

Es en ese marco es que anoche hubo una cena a la canasta y hoy habrá misas y procesión.

La novena buscó “reunir y convocar a la gente”, como, por ejemplo, se daba al cierre de esta edición, cuando se esperaba las 0 horas de hoy para cantar la serenata a la Virgen, e incluyó una suspensión de actividad el miércoles, cuando la tormenta frustró la salida de la imagen de María a la calle, enmarcada “en esa invitación del Papa de que hagamos lío”.

La Virgen sigue siendo la elegida

Ante la consulta de EL DIARIO, Lucchese sostuvo que María “se lleva todos los laureles si tuviéramos que hacer un ranking”, por encima de todos los santos.

“Latinoamérica es muy mariana, eso no se ha perdido, hoy no sabría decir si es mayor o menor que 60 años atrás, pero sí que sigue siendo la Virgen una figura muy importante en la conciencia del pueblo argentino creyente”, destacó.

¿Por qué ocurre esto? Ante el interrogante, el pastor evaluó que “la Virgen no es Dios, es de nuestra raza humana, es parte nuestra, y es ella la que lleva en su vientre a Jesús, es ella quien se lo da a la humanidad, le da a la humanidad su salvador”.

Graficó su intercesión con el ejemplo de una persona que pregunta a otra si tiene “algún contacto para llegar al intendente, al gobernador, al presidente, al Papa. Con esto podríamos decir por qué es cautivante su figura”, apuntó.

“Es de nuestra raza, un ser humano, por supuesto sin pecado, pero es nuestra, es de la humanidad, quien nos acerca a Jesús, el contacto que tenemos para llegar a Jesucristo”, explicó.

Admitió que “hay gente a la que su figura no le dice nada y que se relaciona directamente con Dios, dicen que no necesitan la intermediación de María, algo que no es malo”.

En cuanto a las advocaciones, citó en primer lugar a la de San Nicolás y luego a la de Luján como las principales a nivel nacional.

“A nosotros nos dice más la de San Nicolás que la de Luján, algunos se centran en la de Tres Cerritos, de Salta, que no está reconocida oficialmente por la Iglesia, pero se hacen peregrinaciones y demás”, contextualizó.

“Por supuesto, también está la Virgen del Milagro en Salta, pero en esta zona de la Pampa Húmeda nos llega mucho más la de San Nicolás”, indicó.

Lucchese recordó que “se trata siempre de la misma virgen, con distintas apariciones”.

Todo en la Catedral – La agenda

-A las 9: primera comunión del grupo de catequesis de la Catedral.

-A las 11: bautismo.

-A las 19: misa central presidida por el obispo diocesano Samuel Jofré Giraudo. Será concelebrada con todos los sacerdotes de Villa María y Villa Nueva. Será la única misa vespertina de ambas ciudades.

Luego habrá procesión alrededor de la plaza San Martín, frente a la Catedral.