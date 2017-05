Diez robos en dos meses en el centro

La Policía maneja varias hipótesis, pero se estima que en algunos de los hechos pueden haber actuado las mismas personas. Las investigaciones están avanzadas porque uno de los robos quedó registrado en una cámara de seguridad. Recomiendan extremar las medidas de seguridad

“Nadie entra porque sí en un lugar si no sabe lo que hay adentro”, deslizó el comisario Fernando Gaido en diálogo con un periodista de EL DIARIO, dando a entender que los delincuentes pueden ser vecinos de los complejos o contar con información desde adentro de los mismos.

Gaido manifestó que “son más o menos diez hechos contabilizados desde finales de marzo hasta nuestros días (en el término de dos meses), todos en este tipo de edificios, y todos ubicados en el centro de la ciudad y en el centro sur”.

El comisario indicó que las investigaciones en torno a esta ola delictiva están avanzadas en base a un trabajo que se viene realizando en cercanías de cada edificio, pero también por la filmación de una cámara de seguridad en la que se aprecia con nitidez el rostro de un delincuente. “Ese video se ha viralizado, pero está siendo de mucha utilidad”, expresó el oficial de la Departamental San Martín.

Seguridad interna

Por otra parte, indicó que “en una buena parte de los casos se pudo observar que los mismos habitantes del complejo no cumplieron con las normas de seguridad internas, como dejar la puerta con llave o no abrir por el portero eléctrico si la persona que llama no es conocida”.

A propósito de ello, Gaido expresó que “estos detalles no pueden ignorarse y cada uno debe contribuir a la seguridad de todos”.

Por lo que pudieron establecer los investigadores, en esa mayoría de casos “de descuidos”, una vez en el interior de los complejos, los delincuentes no dudaron en “reventar” las puertas de los departamentos, algunos de los cuales habrían sido escogidos mediante una “inteligencia previa”.

Hipótesis

Son varias las hipótesis que manejan los investigadores. Una de ellas dice que en algunos de los hechos actuaron las mismas personas, dada la repetición en el modus operandi.

La segunda indica que en otros casos los cacos actuaron con información suministrada desde adentro.

Y la tercera es que viven dentro de alguno de esos complejos.

Los botines fueron diversos: dinero, joyas, notebooks, tablets, son algunos de los elementos que más se repitieron en esta decena de delitos cometidos dentro de los cuatro bulevares que demarcan la zona céntrica de Villa María.