Dirigentes locales hacen su balance

DEPORTES MECANICOS

Luego de una temporada intensa en actividades deportivas mecánicas en Villa María y la región, el final del año es un buen momento para que los organizadores de diferentes competencias analicen lo que pasó durante este 2018

Culmina el año deportivo 2018 y en momentos de hacer un balance de lo ocurrido durante la temporada que termina, nuestro matutino buscó resaltar en sus páginas las opiniones de diferentes dirigentes locales de deportes mecánicos. Lo ocurrido durante el año que finaliza y las perspectivas para 2019 fueron los dos aspectos que se le solicitaron a Claudio Buffaz, referente del Kartmotcross de Villa Nueva; Rubén Chiappero, de la Asociación Villamariense de Vehículos Antiguos, y a Guillermo Galfrascoli, presidente de la ACAS – Turismo Nacional Histórico Cordobés.

“Un año positivo”

Claudio Buffaz, encargado de la organización de los campeonatos Centro del País de Motociclismo y del Certamen del Centro Cordobés de karting, manifestó: “Cerramos otro año positivo, hay que recordar que todo comenzó siendo muy amateur en el año 2015 en el trazado Don Antonio, para luego trasladarnos al actual predio denominado Kartmotcross, que está ubicado en el campo de la familia Guelfi en Villa Nueva. Dentro de lo más destacado estuvo el Campeonato Provincial Cordobés de karting, que tuvo 285 pilotos (récord del año y una de las cifras más altas de la historia del campeonato más importante de tierra en el país); también se pudo llevar adelante el Campeonato del Centro de karting, que tuvo un promedio de 110 pilotos; y en lo que se refiere al motociclismo, si bien no se pudo completar (debido a las distintas postergaciones del CAM en Ordóñez), fue todo un éxito con aproximadamente 130 corredores de promedio.

Respecto del futuro, soy optimista, llevaremos adelante dos campeonatos, de karting y motos, utilizando no solo el trazado villanovense, sino también usaremos algunas pistas de la zona (Justiniano Posse, Idiazábal y Río Tercero), pero hay que puntualizar que deben estar en condiciones. Quiero agradecer el apoyo permanente de El Diario, por la difusión que llevan adelante de las competencias de karting y motos”.

“Queremos sumar socios”

El secretario de la Asociación Villamariense de Vehículos Antiguos, Rubén Chiappero, expresó: “Completamos un año importante teniendo en cuenta las dificultades por las que atravesó el país, a las cuales no está ajena nuestra institución, que por otra parte no tiene fines de lucro. Pudimos llevar adelante en la primera parte del año el Rally Anual denominado “Villa María, Ciudad del Aprendizaje”, el número de inscriptos fue óptimo y como siempre resaltamos, con buen nivel de autos antiguos. Por otra parte, ya estamos trabajando para la edición 2019. La fecha de realización será el 15, 16 y 17 de marzo, la organización marcha de la mejor manera, lo que todavía no podemos adelantar es por dónde se llevará a cabo la competencia. Estamos en tratativas con varias localidades interesadas en este evento, una verdadera caravana de la historia del automóvil de nuestro país. Además en este año que está por finalizar debemos agradecer a los pueblos que nos convocaron para sus festejos (Hernando, Ucacha, Ticino, entre otras). Por otra parte, queremos convocar a todos los que tienen autos antiguos a que se lleguen a nuestra institución, porque tenemos muchas novedades para comunicarles y uno de los objetivos es que intentaremos incrementar la cantidad de socios, que por otra parte es ventajosa por distintos motivos”.

“Con saldo favorable”

El presidente de la ACAS – Turismo Nacional Histórico Cordobés, Guillermo Galfrascoli, declaró a nuestro diario que “cerramos un año complicado, pero con un saldo muy favorable, a pesar de los problemas económicos, la categoría logró tener un promedio de aproximadamente 15 autos. El campeonato se definió en la última fecha entre las dos marcas (Fiat y Peugeot), ahora en febrero de 2019 habrá renovación de la Comisión Directiva, donde no iré por la reelección, pero estaré a lado de la nueva conducción. Entiendo que en líneas generales no hay muchas cosas para cambiar, pero se está analizando una modificación del organigrama; el sábado habrá una tanda de entrenamientos y una clasificación, mientras que el domingo a la mañana habrá una serie y posteriormente una final. El objetivo es tratar de que aquellos pilotos que tienen los autos y no están en actividad vuelvan, ese es el gran objetivo”.

A su vez, Alberto Fenoglio, integrante de la comisión del TN Histórico, dijo: “Entiendo que la categoría está consolidada, solo que habría que tratar de recuperar los autos que no están en actividad por distintos motivos. Seguramente será por un problema financiero, tengo entendido que algunos se van a sumar en 2019. Algunos ya están trabajando para estar en línea de partida en la primera fecha en el 11 de marzo en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, entre ellos voy a volver a correr, lo haré con un Peugeot 504 que me está alistando Luis ‘Pipo’ Rossi en nuestra ciudad. Me parece que además se están haciendo algunos autos nuevos, se espera el regreso de Mario Gereto (campeón de la categoría en el año 2013), que está buscando algún Fiat 125 (marca con la cual corrió toda su extensa carrera deportiva)”.

“En relación a las novedades del Museo Don Iris, estamos ahora abocados a completar la sala de videos con mucho material de otra época y la biblioteca. Seguimos sumando unidades, hemos adquirido algunas que se están acondicionando y debemos agradecer a los visitantes de todo el país y también del exterior. La última semana nos visitaron contingentes de Chile y Brasil”, destacó.