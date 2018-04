Doble fondo en el Unión Central

Boxeo profesional

Desde las 22, se realizará la primera velada profesional de la temporada, con los villamarienses Joaquín Avalos y Santiago Prado como protagonistas

Con un doble fondo profesional, donde estarán de protagonistas dos de los nuevos púgiles locales que están realizando sus primeras experiencias en el campo rentado. La velada, a desarrollarse en el gimnasio del Club Unión Central desde las 22, contará además con 6 combates preliminares de nivel amateur. En las dos peleas principales, se presentarán los locales Joaquín Avalos y Santiago Prado.

En categoría Livianos, Joaquín Alejandro Avalos, de 25 años, se enfrentará a Carlos Sebastián “el Minino” Anaya, oriundo de Junín y de 24 años. En el rincón de éste último boxeador, estará José Luis “Tuchi” Guevara, un recordado púgil local de finales de la década del 70 y comienzos del 80, que tuvo como pupilo Alcides Rivera.

En la otra pelea, en Supergallo, Santiago Prado, de 23 años, enfrentará a Alexis Maximiliano “el Picante” Sicilia, de 25 años, oriundo de Santa Fe.

Una curiosidad se dio ayer en la previa del pesaje oficial, ya que un protagonista de cada combate cumplía años. Tanto Avalos, como Sicilia, festejaron ayer sus 25 años.

Avalos, de 25 años, registra dos peleas en el campo profesional, con un triunfo por puntos (el 28 de octubre de 2017, en el club Unión Central, frente al riocuartense Leonardo Ortega) y una derrota también en las tarjetas (el 24 de marzo pasado, en Río Cuarto, frente al local Brian Sánchez). Su rival de esta noche, lleva cinco peleas como profesional, con un triunfo y cuadro derrotas.

Santiago Prado, registra una sola pelea como profesional. Fue el 16 de marzo pasado, en Justiniano Posse y empató ante el bonaerense Marcelo López. Su rival de esta noche será el santafesino Alexis Sicilia, que registra cuatro combates profesionales, con un triunfo y tres caídas.

El pesaje

En la tarde de ayer se realizó el pesaje oficial, en el Avalos acusó en la balanza 61,200 kilogramos, y su rival de esta noche Carlos Anaya, 59,800.

Por su parte, Prado dio 54,400 kg y su rival, el santafesino Alexis Sicilia, 54,450.

Voces en el pesaje

Joaquín Avalos: “Estoy muy bien para la pelea. Es mi segunda pelea en Villa María y la tercera mía como profesional. De mi rival conozco que trabaja bien con la izquierda, pero veremos que propone arriba del ring. Creo que saldrá una linda pelea. Mi rival es un muy buen boxeador y esperemos que podamos brindar un muy buen espectáculo”.

Carlos Sebastián Anaya: “Casi siempre me ha tocado pelear de visitante. Estoy acostumbrado. Mi entrenador es Tuchi” Guevara, me contaron lo que ha sido como boxeador. Espero hacer las cosas bien por él, y por los pibes del gimnasio con los que entrenamos todos los días. Cada vez que vamos a pelear, siempre me aconseja bien, es el mejor entrenador que tuve. Estoy tranquilo y confiado para esta pelea. De mi rival no conozco nada, sé que tiene pocos combates, pero no hay que confiarse nunca, más allá que peleas, son peleas”.

Santiago Prado: “Será mi segunda pelea como profesional y mi debut en mi ciudad. Veremos que sale. De mi rival no conozco nada, no puedo opinar. Yo saldré hacer mi trabajo, lo que tengo que hacer y buscar la pelea. El tener la gente que me quiere cerca es bueno, pero arriba del ring estamos solos. Haré lo que tenga que hacer y buscaré el triunfo. Por ahora pienso en esta pelea, luego veremos si conseguimos otras para lo que resta del año”.

Alexis Sicilia: “Esta será mi tercera pelea profesional de visitante. En las dos anteriores no nos fue bien, perdimos por puntos. Pero obviamente, que si uno no hace las cosas bien, no saldrá bien el fallo, más allá que uno entrene. Para la pelea ante Prado estoy superentrenado, relajado, contento por el trabajo que venimos realizando y me parece que tenemos la pelea en la bolsa. Del rival, no conozco nada, vamos a descifrar que propone. Me creo un buen boxeador y tengo mis virtudes para ir desarrollando durante el combate. Como amateur hice 65 peleas, he peleado con casi todos. Y la de ahora será mi quinta profesional”.