Docentes aceptaron el acuerdo con la oposición de Villa María

Con el aval de 85 delegados y la oposición de 40, la UEPC aceptó el incremento salarial del 24,5% por todo el año. En ese porcentaje están incluidas las deudas no abonadas desde 2015 y una reducción del aporte jubilatorio

“Los que llevamos la propuesta de la no aceptación del acuerdo salarial no somos unos loquitos trasnochados, y los que aceptaron no son unos traidores”, comenzó diciendo Carlos Andrada, secretario general de la UEPC del Departamento San Martín, tras participar en la asamblea del gremio docente que aceptó el acuerdo salarial para el año 2017.

En la votación, los delegados de cinco departamentos, entre los que está el de esta región, rechazaron la propuesta del Gobierno (ver recuadro).

Explicó que los que avalaron esa propuesta fue en función de la necesidad de “llevar unos pesos al bolsillo del trabajador”, lo que se ponía en riesgo si se extendía la discusión. “De todas maneras, quedó en claro que la lucha continúa. No es a partir de ahora por el salario de los docentes de Córdoba, pero sí por la paritaria nacional y de esa lucha participaremos los que dijeron sí al acuerdo y los que lo rechazamos”, destacó, a la par que informó que la semana próxima habrá asamblea de delegados escolares en Villa María para determinar el plan de acción.

Por otra parte, anticipó que judicializarán el reclamo de los descuentos por los días de paro, a los fines de que sea la Justicia la que se expida sobre la legitimidad o no de la medida que supone, a criterio del gremio, un intento de impedir que se ejerza el derecho constitucional a la huelga.

El aumento

El punto más álgido de la discusión en la asamblea de la que participaron ayer fue el planteo de que “el 24,5% no es real”, señaló Andrada.

En ese porcentaje está incluido el 3,5% que los docentes dejarán de aportar a la Caja de Jubilaciones. “Esto es muy preocupante porque pondrá en riesgo el financiamiento de la Caja”, puntualizó Andrada, señalando que a partir de este convenio los docentes reducirán lo que mensualmente dejan en el sistema previsional, que era del 18% y ahora pasará a ser del 14,5%.

“Además, está el tema de la deuda que el Gobierno mantiene con los docentes. En este 24,5% están incluidas esas deudas, y es claro que no es lo mismo pagar deudas que aumentar salario”, concluyó.