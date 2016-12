Documental sobre Pueblo Mampa fue seleccionado por un festival mexicano

El audiovisual de 15 minutos fue elegido por una iniciativa que lleva filmes y música a plazas públicas en un vehículo provisto de energía solar

El documental “Pueblo Mampa y la permacultura”, del villamariense Lihuen Peirone, fue seleccionado por un singular festival de cine mexicano denominado “La Cinecleta”.

Se trata de una propuesta que se realiza en la ciudad azteca de Saltillo, por la cual se exhiben filmes y música en plazas y espacios públicos a través de un vehículo equipado con paneles de energía solar.

El audiovisual del joven realizador de 24 años, estudiante de la UNVM y miembro del grupo Bicicleta, aborda el colectivo agroecológico que cultiva sus tierras a las afueras de Villa María, precisamente en la estancia de Villa Fiusa, donde desarrollan una huerta orgánica e investigan sobre hierbas medicinales, entre otras actividades.

El trabajo, de 15 minutos de duración, “es un recorrido por el mundo ‘mampero’, donde se desarrolla a nivel introductorio el concepto de la permacultura y el trabajo colectivo como medio para la vida”, explica Lihuen en su página de Youtube.

En diálogo con EL DIARIO, comentó que “yo no mandé el filme a ningún lugar, sino que ellos me llamaron, buscando documentales en la red. Sí me parece importante difundir el documental en sí, por más que sea algo muy simple y que lo hice solo. Lo importante es la información que contiene, ya que Pueblo Mampa se encuentra funcionando con ideas muy lindas. Pero lo loco es que está ubicada en Villa Fiusa, que es uno de los últimos montes nativos de toda esta región cordobesa”.

Vale agregar que durante la producción participaron Héctor Segundo y Pablo Piekenstainer en la grabación del audio de las entrevistas y en la música y masterización del sonido, Matías Pérez.

Por último, Peirone precisó que “mi idea es empezar hacer documentales cada vez mas grandes. Reunir equipos de investigación y conseguir fondos para encarar cosas más profundamente. Siempre la idea está en seleccionar un tema que sea de importancia para mí y empezar a ver desde qué punto concretarlo audiovisualmente. Lo que más me gusta es el documental, pero también hago ficción y animación 3D”.

Propuesta azteca

La Cinecleta, el mencionado festival mexicano, está inspirado en el proyecto chileno “Juanita la musicleta”, que lleva música por las calles de Santiago, que a su vez viene del proyecto danés “Karmakanonen”.

La propuesta centroamericana está apoyada con recursos del Programa de Estímulo al Fomento Artístico y Cultural convocatoria 2014, emitido por el Gobierno municipal de Saltillo a través del Instituto Municipal de Cultura de dicha ciudad.