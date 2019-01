Dolor en el radicalismo por el fallecimiento de Lola Sarmiento

Dirigentes y militantes de la UCR Villa María manifestaron su dolor a través de las redes sociales por el fallecimiento de Lola Sarmiento (foto), una reconocida militante social.

Sarmiento se desempeñó como secretaria de Felipe Esteban Botta (Nito) mientras fue diputado con el advenimiento de la democracia. Nunca tuvo cargo partidario, pero participó de reuniones con altos dirigentes del radicalismo de la talla de Arturo Illia, Raúl Alfonsín o Eduardo Angeloz.

Fuera del ámbito partidario fue una incansable militante social que brindó ayuda desinteresada a quien lo necesitara, especialmente con niñas que se encontraban en situación de calle.

Felipe Botta (hijo) la recordó ayer en su Facebook:

“Hoy se fue la querida Lola Sarmiento.

La Lola no solo a mí, sino a toda mi familia nos honró con su cariño y amistad. Fue secretaria de mi abuelo, pero no solo fue secretaria, fue una amiga, una correligionaria, una tía, una abuela de toda la familia y persona a la cual acudías si te pasaba algo o si querías hablar de algo.

Ayudó sin un día de descanso a todos los vecinos de la ciudad, sin preguntarles jamás si eran radicales o peronistas y cuando le preguntabas te decía: ‘El Nito me enseñó así, los actos hablan solos después’…

Una tristeza inmensa me provoca su partida, pero un alivio igual de grande al saber que ahora va a estar en paz, militando con esas grandes mujeres y hombres que supieron hacer la gloriosa UCR.

Te voy a extrañar, Lola querida, ojalá haya sido digno de tus enseñanzas y tu amor.

No me quedo con tus fotos, me quedo con las risas compartidas, con las campañas militadas y con ese cariño de abuela que me regalaste”, escribió.

Sarmiento falleció ayer, a los 91 años, sus restos son velados en la sala de Catamarca y Parajón Ortiz de la Empresa Paviotti y serán sepultados hoy, a las 10, en el cementerio parque La Naturaleza.