Dos hombres detenidos por abuso sexual de dos menores de edad

Se trata de un sujeto de 32 años y otro de 84. Ambos están sospechados de haber abusado de niñas y en uno de los casos la víctima pertenece a su entorno familiar

Dos hombres fueron arrestados ayer en la ciudad por orden de la Justicia, ambos acusados de haber abusado sexualmente de menores de edad y en uno de los casos, además, la menor pertenece al entorno familiar de uno de los detenidos.

La detención de ambos fue ordenada ayer por la mañana por el titular de la Fiscalía de Instrucción del Tercer Turno de los Tribunales locales, René Bosio.

Aunque las aprehensiones no fueron confirmadas oficialmente por la Policía, fuentes de la fuerza reconocieron off de record que efectivamente se habían llevado a cabo durante la jornada de la víspera, aunque no revelaron detalles de las circunstancias en que se produjeron ni si fueron llevadas a cabo en los domicilios de los acusados.

El primero de los sospechosos fue identificado extraoficialmente como José María Agout, de 32 años y de Villa María. Pesa sobre él la acusación de “abuso sexual agravado” en perjuicio, como ya se dijo, de de una menor de su entorno familiar.

Según pudo saber EL DIARIO, fueron las autoridades del Centro de Promoción Infantil Ramón J. Cárcano las que anoticiaron a la Justicia de que se había producido el hecho por el que arrestaron a Agout.

Un anciano

El otro detenido fue identificado, también de manera extraoficial, como Víctor Oscar Pochulú, de 84 años, también de Villa María. En este caso, se le atribuye el delito de “abuso sexual gravemente ultrajante” en perjuicio de una menor.

En este caso, quienes informaron de los ocurrido a la madre de la niña fueron docentes de la Escuela Nicolás Avellaneda y la madre formuló la denuncia ante las autoridades.

Apenas recibió y evaluó las denuncias, el fiscal Bossio ordenó las detenciones de ambos y las mismas se llevaron a cabo con toda diligencia.

Apenas nombren abogado defensor los acusados, serán indagados. Asimismo, el funcionario judicial dispuso que se realicen las pericias pertinentes a las víctimas, poniendo en marcha así la investigación de estos graves hechos.

Por violencia de género

Por otra parte, un hombre de 38 años fue detenido también ayer en la ciudad por un hecho de violencia de género.

La aprehensión se produjo pasadas las 13.30 en avenida Universidad y prolongación Sarmiento.

En ese lugar, efectivos de la Patrulla Preventiva que se encontraban recorriendo el sector advirtieron que el apresado estaba agrediendo en la vía pública a una mujer, de 34 años, por lo que intervinieron en la situación.

El violento sujeto quedó alojado en la dependencia policial bajo los cargos de “desobediencia a la autoridad y amenazas”.