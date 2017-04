Dos trabajadores desmienten maltrato y acoso en Tránsito

Ambos manifestaron no haber sido testigos de ningún caso de maltrato y se mostraron preocupados por las repercusiones que las acusaciones pueden traer en la calle

Trabajadores del área de Tránsito de la Municipalidad dialogaron con EL DIARIO y manifestaron su rechazo a las acusaciones de acoso laboral y maltrato en el área: “Se está apuntando a la Dirección de Tránsito como que hay maltrato al personal, acoso y un montón de cosas que no son verdad. Venimos a desmentir todo este tipo de cosas”, expresaron César Rulfo y Miguel Angel Castañera.

En nuestra edición del pasado viernes, Gabriela Alvarez y Miguel Angel Pérez, dos exempleados de Tránsito, afirman haber sido despedidos luego de enviar una nota a sus superiores contando sus reclamos. Ella confirma que rechazó una propuesta sexual de su jefe y él que firmó una nota reclamando por los malos tratos en Tránsito.

Para Rulfo, estas cosas no han sucedido: “No pongo las manos en el fuego por nadie, pero desde mi experiencia no creo que haya pasado ni he visto estas situaciones. Tampoco existe el maltrato laboral”.

“En lo personal, no he visto tampoco y si hubiera visto, no lo aceptaría, no lo hubiera permitido como compañero de trabajo. Tengo hijas y no me gustaría que mis hijas entren a un trabajo y sean acosadas. Aquí se habla y se dicen cosas que son muy graves, pero no se muestra ninguna prueba. Hay que hacer las denuncias en la Justicia”, agregó Castañera.

Lo que remarcan constantemente los dos trabajadores es el perjuicio que les traen aparejados los rumores de acoso: “Todo esto molesta porque uno tiene familia. Se está hablando de acoso directamente en Tránsito, nos involucran a todos con los dichos. Tengo hijos, tengo familia y van mis hijos a la escuela y les dicen ‘en Tránsito hay acoso, no estará tu viejo metido’. Por eso, como soy parte, vengo a repudiar totalmente estos dichos gratuitos”, afirmó Castañera.

César Rulfo agregó que, si realmente hubo acoso, “por qué no se denunció en su momento en la Justicia, por qué se espera. Para mí esto significa querer sacar un rédito de algo. Si una persona es acosada y no da nombres es jugar a la escondida. Hay que poner la cara, dar nombres, apellidos, como los damos nosotros ahora. No tenemos por qué escondernos de nada”.

Investigación interna

“Estamos totalmente de acuerdo con que se haga una investigación interna para determinar qué pasó. Que hagan todo lo que tengan que hacer para que se aclare esta situación. Ante el ciudadano nosotros quedamos como si fuéramos acosadores”, señalaron al ser consultados sobre su opinión respecto a la investigación interna que se anunció se hará desde el municipio.

“Somos personas que estamos constantemente en la calle, con la gente. Estamos cansados de que nos involucren en estas cosas. Si es por un trabajo que hicimos mal en la calle, está bien, porque errores tenemos cualquiera. Pero que internamente haya todas estas cosas dando vueltas y que no se aclaren no es bueno”, indicó Rulfo.

“Nuestra función a la gente no le gusta muchas veces, como hacer un acta de infracción, entonces se enoja y nos grita estas cosas: ‘Acosadores’ o ‘maltratadores’. Ahí es cuando decimos: paren. Por culpa de dos personas no nos van a ensuciar a todos”, añadieron.

“Excelentes condiciones”

Según los trabajadores, esta gestión les ha dado muchas más herramientas de trabajo: “Las condiciones en las que estamos trabajando son excelentes. Tenemos vehículos nuevos, hay motos nuevas, se nota el movimiento de la gestión. De parte de nuestro jefe directo, que es Raúl Galfré, en lo personal no tengo más que palabras de agradecimiento. En lo laboral siempre nos ayuda y apoya. José Luis Bernabé, igual. Tenemos un diálogo muy amplio con ellos, hay comodidad para trabajar”, expresó Rulfo.

“Nosotros conocemos los rumores, pero no hay pruebas de nada. Como no hay nombres, involucran a cualquiera. Desconozco que haya una intención de sacar alguna ventaja de algunas personas, que utilizan este método para destruir a Tránsito y a los responsables. Pero sí existen personas que buscan el beneficio propio haciendo este tipo de cosas”, agregó Castañera.

“Creemos, y lo compartimos con nuestros compañeros, que estamos en uno de los mejores momentos de Tránsito. Hace 24 años que estoy y no he visto mejores condiciones”, señaló Castañera y agregó: “Tratamos de sobrellevar, pero sí afecta en el trabajo. Ensucian a un jefe, que también tiene su familia y en la convivencia del día a día afecta porque no se destaca lo bueno. Hay muchas cosas que pulir para trabajar mejor, pero creemos que se están poniendo esfuerzos en ello” .

“Siempre hubo una mala imagen de Tránsito en la sociedad por todas estas cosas que giran y eso tiene que cambiar”, finalizaron.

LA HISTORIA

28/03 – El Concejo solicita que Sachetto acuda a dar explicaciones de la situación en Tránsito

Los ediles de la minoría piden que el secretario de Gobierno concurriera al bloque para hablar del tema, ya que los episodios se produjeron en un área a su cargo. Sachetto no concurre a la cita.

29/03 – El municipio solicita una investigación interna

A partir de la nota elevada por el secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria, Rafael Sachetto, el intendente Martin Gill solicitó a la Asesoría Letrada del municipio que se inicie una investigación administrativa.

31/03 – Despedidos de Transito hablaron con EL DIARIO

Gabriela Alvarez y Miguel Angel Pérez afirman a este medio haber sufrido acoso y malos tratos y que han sido despedidos del área de Tránsito por “no ser sumisos”.