Entre las mujeres que desalojaron está la mamá de Luna, la niña asesinada en Tío Pujio

El drama de las “sin techo” se reflejó ayer en un intento de ocupación

Cuatro mujeres con sus hijos quisieron ocupar una casa deshabitada en el barrio Nicolás Avellaneda. Los propietarios las hicieron desalojar y la Municipalidad les pagó un alquiler temporal

Después del crimen de Luna, Gabriela Viera decidió no volver a Tío Pujio, lugar donde su hija de 5 años encontró el peor final.

Trató de acomodarse en la casa de su familia en Villa Nueva, pero son más que los que pueden albergar esas paredes; así que, junto a unas amigas, decidió ocupar una casa del barrio Nicolás Avellaneda. “Yo sé que está mal, porque no es mi casa, pero así, a lo mejor, te dan una ayuda”, razonó Gabriela.

A poco de llegar, los vecinos alertaron al propietario, Víctor Sodero, quien se llegó a la vivienda ubicada en la calle Salta, casi Intendente Correa, a pedirle a las mujeres que abandonaran la casa.

La situación se fue complicando, hasta que desde la Policía enviaron agentes para controlar que no hubiera desmanes. Por su parte, desde la Municipalidad y la Provincia, a través del área de Desarrollo Social y la Senaf, respectivamente, enviaron equipos técnicos para tratar de dar una respuesta al conflicto.

A través de las gestiones de esos equipos técnicos, decidieron alquilar temporalmente una vivienda para tres de las cuatro mujeres “hasta que solucionen el problema”, indicaron. La cuarta mujer irá a la casa de un familiar.

Junto a Gabriela y su hijo; Maribel Olariaga, Brenda Bernardi y Valeria Quevedo, con tres pequeños cada una, desandaron por la calle Salta las cuadras que las separan de su nuevo hogar temporal, ubicado a doscientos metros de la casa que quisieron ocupar.

Drama

“Nosotros no queríamos quedarnos con la propiedad. Yo pasé anoche -por la noche del miércoles- y vi que había changos que se juntan acá, malvivientes digamos. Pensé que podíamos darle mejor uso que ellos, que sirviera como techo para nuestros angelitos, pero no, los dueños prefieren demolerla”, planteó una de las mujeres.

“Qué querés que hagamos. Estamos solas, con chicos y no recibimos ayuda. Un techo es todo y no lo tenemos”, agregaron.

“¿Cómo hago para alquilar?”, preguntó Gabriela. “No solo que no nos alcanza la plata, sino que además, no tenemos garantía ni nada que nos permita garantizar un techo a nuestros hijos”, agregó.

Cuestionaron también al propietario de la vivienda por los malos tratos -que fueron negados por Sodero-, a la par que indicaron que la Policía les habló “respetuosamente”.

Cabe señalar que no medió intervención judicial, es decir, no hubo orden de desalojo, sino que las mujeres se fueron por su voluntad tras la mediación de los profesionales de la Municipalidad y la Senaf. Pero todos saben que la falta de un techo para estas cuatro familias no está solucionado.