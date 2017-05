Duras respuestas a Darío Capitani

El legislador Darío Capitani, jefe regional del PRO y de la alianza Cambiemos con la UCR, fue noticia en nuestras ediciones de lunes y martes con declaraciones sobre distintos temas. Ayer llegaron a nuestra Redacción dos cartas de respuesta

Respuesta a Capitani I: – “Cómo querés que te llamen”

Señor director:

En este carnaval de mentiras, omisiones, despistes y medias verdades que representa la alianza Cambiemos a nivel nacional, vemos que la voz cantante local no realiza innovaciones en su función, sino que nos presenta más de lo mismo.

En un movimiento del pensamiento que por más que se quiera audaz no deja de ser fruto de la desorientación, escuchamos que las promesas no cumplidas son tomadas como realizaciones y al mismo tiempo se disfraza de “aporte financiero de la Nación”, lo que no es otra cosa que deuda que la Provincia debe tomar para solventarse.

Pero la confusión del referente no termina ahí, pues para finalizar intenta apropiarse de la principal obra que esta construyéndose en la ciudad: el desagüe cuya desembocadura esta cerca del Gaucho, el cual es íntegramente financiado por el Gobierno de la Provincia.

Tamaños descuidos no pueden ser atribuidos a otra cosa que no sea una mala información manejada por el referente local.

En el momento en el que un Gobierno nacional se dedica a administrar las culpas de lo que sucede en vez de gestionar las políticas que les den una solución a nuestros vecinos, es cuando estamos sonados.

Responsabilizando a tu adversario político por aquello a lo que vos no das solución o directamente de lo que generás (inflación, tarifazos, etcétera) se puede intentar eludir el rechazo de la ciudadanía, pero no por mucho tiempo.

Luego de año y medio de gestión, los dirigentes de Cambiemos deberían empezar a hacerse cargo o por lo menos sonrojarse ante el brutal incremento de pobres e indigentes que las medidas económicas de su gobierno han generado.

Para finalizar solo quiero plantear que para ser clasificado como gobierno para los ricos y en contra de los pobres no hace falta inundar de palabras y justificaciones, solamente hace falta ver a quiénes se beneficia con las medidas. Si aumentás terriblemente las tarifas de servicios a los usuarios y liberás de retenciones a las exportaciones, ¿cómo querés que te llamen?

Pablo Ghione – DNI 30.330.053 – Pueblo Peronista Villa María

Respuesta a Capitani II: ¿Capitani no tiene algo importante para hacer como legislador?

Señor director:

Vemos en la edición de hoy (por ayer) que el legislador provincial Capitani emplea su tiempo en fabricar letra como para una página completa de su diario, para responderle a un dirigente vecinalista.

Se hace el perseguido cuando el Gobierno al que representa persigue y entra a punta de pistola a la Escuela Normal Antonio Mentruyt de Banfield para reprimir a los alumnos que piden mejores condiciones para estudiar, lo mismo que hizo en Jujuy la Policía de su socio Morales en la Universidad Nacional, mientras se burlan de los organismos internacionales que están denunciando el incumplimiento de todos los tratados para mantener presa a una dirigente social, etcétera. De perseguido, él y los suyos no tienen nada. Son los perseguidores.

¿Por qué no se dedica mejor a transmitirles a sus jefes políticos que las personas que dan copas de leche en nuestra ciudad vienen registrando un aumento permanente en el número de pibes y pibas que acuden en busca de complementar lo que los recortados sueldos familiares ya no alcanzan?

¿Por qué no le dice a PanaMacri que en Villa María cerraron este año la sandwichería Subway, Casa Díaz, Tiendas Galver, la mueblería histórica de bulevar Sarmiento casi llegando a la Terminal de Omnibus, que otros tres locales acaban de vaciarse en el bulevar España, entre Catamarca y San Juan? A todo eso lo pusieron en ese diario, pero a esas páginas Capitani no las leyó.

Para eso no tuvo tiempo el legislador Capitani. Como no tuvo tiempo para leer que las industrias lácteas (unas de las principales usinas generadoras de trabajo en la ciudad y la región) están al borde del colapso, que las Pymes no pueden más con los impuestazos, más allá de los tarifazos eléctricos nacional y provincial…

La ciudad, privilegiada respecto de otras por diferentes cuestiones históricas y hasta geográficas (cruce de rutas, etcétera), ya siente esos cimbronazos que producen las políticas que aplica su Gobierno, idénticas por otra parte a las de José Martínez de Hoz y Domingo Cavallo, de enajenación, de compra de gas a Chile más caro del que se compraba a Bolivia y a ser trasladado en los buques de la empresa Shell a la que pertenecía (¿pertenece?) el actual ministro Aranguren. La ciudad ya se retuerce con una nueva inflación mínima del 24% (6,1% oficial en el primer trimestre, 8,5% oficial en el primer cuatrimestre; multiplique por cuatro o por tres, Capitani, y cuénteles a los CEO de su Gobierno que así no, que así ya nos estrellaron). Y dígale a dónde conduce el endeudamiento multimillonario en dólares del país.

Trabaje de legislador, Capitani. Represente al pueblo, a todo el pueblo, y no solamente a los que se le arrastran por detrás… Trabaje de legislador, que para eso cobra 128 mil pesos, como publicó el 3 de abril su diario amigo La Voz del Interior, que le pagan todos: los suyos y los que se suman a completar la dieta diaria a los comedores comunitarios de acá a la vuelta.

Trabaje de legislador, deje ya de ser un punterito político que junta fichas para ir a negociar un poquito más arriba.

Trabaje de legislador, haga proyectos para mejorar la calidad de la vida de la gente (a propósito: ¿cuántas iniciativas propias presentó en un año y medio?).

Trabaje de legislador. Trabaje. Un día se le va a terminar y va a tener que cruzarse con los vecinos a la vuelta de la esquina, en el llano.

Gustavo Turco – DNI 10.251.718

Fabián Estarás – Pedro Bazán – Partido Solidario Villa María