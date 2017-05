Duro comunicado desde la APDH

La Delegación San Martín de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos hizo suyo el pronunciamiento nacional de la entidad

Bajo el título de “Iglesia + Poder Judicial = Impunidad”, la entidad que en su sede departamental preside el profesor Elvio Omar Toscano, expresó su “repudio” tanto al pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y como al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que permite contabilizar dos años por cada uno cumplido en prisión por los condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

“Ante las declaraciones de la CEA y el reciente fallo de la CSJN sobre la aplicación del cómputo del 2×1 a delitos de lesa humanidad, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) expresa su más enérgico repudio y ratifica su lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia”, expresó el organismo, para agregar que “no hay nada nuevo de qué asombrarse”, ya que “los dos lugares que más cobertura brindaron al genocidio y nunca rindieron cuentas ni dieron explicaciones fueron la cúpula de la Iglesia Católica y el Poder Judicial”.

Agregó que, “actualmente, son parte imprescindible en la avanzada siniestra del negacionismo oficial sobre lo que ocurrió en Argentina durante la vigencia del Terrorismo de Estado”.

“Es importante resaltar que lo que aconteció en aquellos años fue una dictadura cívico militar que fue posible no sólo por el accionar de las Fuerzas Armadas, sino por la complicidad directa de la cúpula Iglesia Católica, empresarios y corporación judicial, que cooperaron por acción y/u omisión”, expresó APDH.

Y agregó: “A diario se multiplican las acciones por reinstalar la ‘teoría de los dos demonios’, en función de frenar los procesos de verdad que surgen en los juicios por delitos de lesa humanidad, en los que se demuestra la crueldad y perversión de los ejecutores y el interés económico de los mandantes: mataron para robar y destruir un proyecto de país”.

“La impunidad generada a través de los años para los civiles cómplices, les permitió en esta nueva etapa ser parte de un gobierno constitucional, que conserva idénticos intereses económicos con respecto a la última dictadura. Repudiamos estas medidas pero lo más importante continuaremos día a día luchando por la Memoria, Verdad y Justicia hasta que el último cuerpo aparezca, el último nieto sea recuperado y el último genocida tenga cárcel común”, concluyó el documento de APDH.

El cantautor Víctor Heredia*, quien sufrió la desaparición de personas en el seno de su familia, hizo llegar el siguiente texto:

“Que nos devuelvan la mitad del dolor

¿dos por uno? Estoy de acuerdo pero quiero lo mismo para los míos, mis queridos. Esa conmutación de pena, de dolores, de picana, de disparo fatal y feroz escalofrío. Quiero la mitad del recorrido de la bala que los asesinó, que el cañón con que violaron a Cristina se quede a mitad de camino, que la trompada no llegue a destino, que la dejen amamantar a su hijo un poco más, para que esa ternura tape el olor a carne quemada que percibo cuando entro a Capucha o Capuchita. Quiero exactamente la mitad de todo lo que padecieron. Es decir que de tanto conmutar padecimientos al fin me los devuelvan con vida.

Quiero al nieto de mi madre, a mi sobrino nacido en cautiverio, ese que por razones inconmutables nunca pudimos abrazar. Sí, quiero a mi hermana y a mi padre, los quiero aquí de nuevo como hace cuarenta años. ¿No les parece justo?

Un dos por uno que retire ese océano de llanto que nos ahogó día a día en la desesperada espera. ¡Quiero ahora mismo la mitad de mi dolor, de mis temores, de mi exilio! ¿No pueden? ¿Cómo que no pueden? ¿Acaso no son capaces de torcer nuestra memoria? ¿De pretender que un asesino ya no lo es más porque se puso viejo? ¿Los devuelven a casa? Muy bien: ¿dónde están mis amigos? ¿Dónde están nuestros hijos, nuestros padres y hermanos?

Les recuerdo una cosa: todavía cantamos. Todavía pedimos. Todavía soñamos. ¡¡¡Todavía esperamos!!!”.

*Padrino de EL DIARIO