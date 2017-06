Ediles se reunieron con Schweizer

Fue para tratar el proyecto de “bullying” presentado por el bloque de la minoría; desde la oposición opinan que lo complementa, mientras que desde las otras bancadas consideran que ese tema ya está cubierto por lo que realiza el municipio

La secretaria de Educación del municipio, Margarita Schweizer, fue recibida por concejales de todos los bloques, con los que mantuvo una reunión en el marco de la Comisión de Acuerdos, para tratar el proyecto de bullying presentado por Juntos por Villa María.

“Hace unas semanas nuestro bloque presentó un proyecto de ordenanza con la finalidad de abordar integralmente el problema del bullying y como funcionaría en el área de Educación, consideramos pertinente convocar a la secretaria porque tiene un amplio conocimiento de la materia”, explicó Gisele Machicado.

“Margarita nos informó sobre el trabajo que realiza el municipio en el abordaje no sólo del bullying específicamente, sino de la violencia en general con las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, como niños, ancianos y mujeres. Nos contó sobre los equipos móviles que trabajan en conjunto con los colegios primarios y comparamos las tareas que se hacen en el área de Educación con las pretensiones de nuestro proyecto”, agregó.

“El trabajo no fue terminado, nos volveremos a reunir en julio y ahí Margarita nos presentará un cuadro comparativo de cómo se viene abordando en parte el proyecto que nosotros presentamos, a través de esa tarea integral de la violencia que se hace. Estamos satisfechos porque creemos que podemos trabajar en conjunto y ampliar las acciones del municipio, para que sea más integral y protocolizado para los próximos años, ya que el proyecto que presentamos puede nutrir ese trabajo”, consideró Machicado.

“Margarita se mostró interesada de que se esté tratando una iniciativa de esta envergadura por la violencia que atraviesa a la sociedad y contenta de que los concejales abordemos esta problemática, tuvo plena disponibilidad para venir al Concejo a informar sobre el trabajo que realiza la Secretaría, que nosotros no teníamos”, afirmó.

Trabajo avanzado

Por su parte, la edil Verónica Vivó, del bloque Villa María para la Victoria, dijo que invitaron a la funcionaria para que explicara cuáles son las acciones que desde el área de Educación se están emprendiendo con respecto al bullying y consideró que en esa materia es suficiente la labor que se ejecuta.

“Vemos que hay un trabajo bastante avanzado y creo que la oposición descubrió que se estaba haciendo y que era algo que desconocía, por eso presentaron el proyecto”, apuntó Vivó.

“Son cuatro equipos móviles que acompañan a las escuelas trabajando muy cercanos a las inspecciones, cada equipo tiene tres profesionales, cuenta con psicólogos infantiles, que es muy importante a la hora del trabajo con niños en la problemática de bullying, y hemos encontrado que es mucho el trabajo que se hace”, señaló.

“Nos hemos quedado todos satisfechos con la exposición que la secretaria de Educación nos brindó, quedó abierta la puerta para que en una próxima reunión venga con evaluaciones, que seguramente incluirá el cierre del primer semestre y de todo lo avanzado y logrado”, indicó.

“Nos pone bien saber que hay acción en las escuelas donde se da esta problemática del bullying y me parece que estas acciones responden al pedido de la oposición, incluso Margarita quedó a disposición para agregar lo que no se esté haciendo. Por lo que está planteado, nos pareció que no es necesario poner en marcha ese proyecto”, remarcó Vivó.

Labor silenciosa

En tanto, la edil del bloque Compromiso Comunitario, Mónica Lazos, coincidió con Vivó en que lo que se propone en el proyecto de Juntos por Villa María estaría “cubierto” con lo que lleva adelante el municipio.

“Margarita explicó que el tema del bullying se está trabajando de una forma silenciosa, con los cuatro equipos multidisciplinarios –que tienen psicólogos infantiles, psicopedagogos y trabajadores sociales- y que se instalan en los colegios para trabajar primero con el niño, luego con la institución educativa y la familia, y también con todas las instituciones con las que los chicos estén relacionados”, afirmó Lazos.

“Han descubierto muchos casos que se han solucionado y hasta tienen un protocolo de intervención. Es una labor silenciosa pero efectiva. Creo que con lo que se está haciendo, el proyecto estaría cubierto”, finalizó la edil.

El proyecto

El Programa de Prevención y Tratamiento de la Violencia y el Acoso Escolar propuesto por la oposición contempla que alcance a todas las instituciones educativas primarias y secundarias, como también a escuelas especiales, tanto públicas como privadas de la ciudad. Se ejecutaría a través de la Secretaría de Educación, contaría con un servicio permanente de mediación contra el acoso y la violencia escolar, la elaboración de un protocolo general de prevención, detección y tratamiento de la violencia y el acoso escolar y la implementación de una línea telefónica gratuita municipal para estos casos.

El proyecto se presentó después de celebrarse el Día Mundial de la Lucha contra el Bullying, el 2 de mayo.