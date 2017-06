El 100% en remedios es ahora para el jubilado en situación de vulnerabilidad

El titular de PAMI local afirmó que el descuento del 50% y 80% es para todos igual y la cobertura del 100% solo “para quien realmente lo necesite”

“El PAMI tiene descuentos en medicamentos del 50% y del 80%. Eso directamente van a la farmacia y a la gente le realizan los descuentos. Además tiene un subsidio del 100%, o sea que estaría cubriendo el otro 50% o el 20%, para que sea total, para aquellas personas carecientes, que no lleguen a tener el dinero suficiente como para encarar la compra de un medicamento”.

Así lo explicó el titular de PAMI a nivel local, Raúl Varroni, ante la consulta de EL DIARIO.

Durante los últimos días, se acercaron a este medio varios afiliados para presentar sus dudas con respecto de los requisitos necesarios para acceder a la cobertura del 100% sus medicamentos.

“Desde ya, no es para todos los beneficiarios, es para un sector. En este sentido, el PAMI tiene requisitos. Es para aquellos beneficiarios que no tengan más de una propiedad, que no tengan vehículos de menos de 10 años de antigüedad, que no superen el haber mínimo en un monto de hasta 10mil pesos, pero es un subsidio”, afirmó Varroni.

En resumen, los descuentos son del 50% y el 80% y el subsidio complementa ese porcentaje para llegar a la cobertura del 100%, pero solo para personas carecientes.

Los requisitos

Si un jubilado cobra la mínima, pero el gasto en medicamentos (con descuento de PAMI) no llega al 5% de ese ingreso, no hay subsidio: “Sí el descuento, que se hacen a cualquier persona sin importar su situación económica”.

Para solicitar el subsidio social, hay dos instancias. Uno, realizar la “Validación médica” para lo que se solicita el recibo de cobro del afiliado, la receta del médico y un resumen de la historia clínica justificando la medicación, si se superan los 4 medicamentos pedidos: “Esto se pide para ver si el medicamento corresponde o si no hay medicamentos encimados”.

La segunda instancia, es el informe social. Para acceder a una entrevista con un trabajador o trabajadora social, se deberá adjuntar recibo de alquiler, recibo de gastos en ciudadores, recibo de pago de geriátrico particular, recibo de ingresos de familiares convivientes y obligados, título del automotor y seguro, impuesto dgr o municipal, informe de propiedad y una declaración jurada que se adjunta: “Es para ver por ejemplo, si alquila, cómo incide en su presupuesto (en sus 10 mil pesos) el alquiler, cuidadores que pudiera haber y todos los gastos que tengan, para ver si podemos hacerlo entrar en ese subsidio. Tienen que traer todos los requisitos para que las asistentes sociales específicamente hagan la evaluación y determinen si está en condiciones de recibirlo o no. Obviamente que si no llegan, se les va a dar el subsidio y van a tener el 100% de cobertura”.

¿Continúan los descuentos?

Con respecto al fin del acuerdo de PAMI con la industria farmacéutica a nivel nacional, que significaría un fin a los descuentos de medicamentos desde el 29 de junio próximo, Varroni afirmó no tener información al respecto: “Eso se maneja todo a nivel central, ni siquiera Córdoba sabe, no pasa por nosotros”.

“Se sabe que hay plazo hasta el 29 de junio y deben estar negociando y eso va a repercutir en todo el país. Inclusive hemos hablado con algunos farmacéuticos que se han llegado y consultado y nos han dicho que no habrá carencia de medicamentos para nada”, manifestó.

Al ser consultado sobre si se puede estimar cuál sería el costo de los medicamentos de quitarse esos descuentos, el titular afirmó que no es posible aún: “No se sabe si van a mantenerse los mismos descuentos, si van a ser mayores o menores”.

“En una época se habían incrementado los requisitos pero esto va cambiando”, agregó.

Resolución 337

“Es una resolución de medicamentos que tienen más de 8 años y siempre se ha flexibilizado. Siempre el descuento fue el 50% y el 80%, y el subsidio del 100% ha sido flexible. En algunos momentos no fueron tan exigentes y en otros sí fue más rígido. En este momento se está siendo más duro y se ha agregado a la información que tenemos nosotros en pantalla, datos que aportó la AFIP, ANSES; entonces si viene un afiliado y tiene más de una, dos o tres propiedades, con uno o dos vehículos a su nombre, salta en la máquina y no deja incorporar a esa persona al subsidio, por más que tenga la mínima. Puede cobrar 6 mil pesos, pero tiene campo, casas, eso ha ocurrido y el sistema no permite ingresarlo”.

Al ser consultado sobre los que tienen una propiedad, una casa a su nombre, Varroni afirmó que “tener una casa propia no es un inconveniente, lo es si es más de una”.

“Un vehículo antiguo no hay problema tampoco, inclusive si el auto tiene menos de 10 años, ocho por ejemplo, el servicio social lo contempla. Hay que ver lo otro, si tiene un vehículo de 5 años pero paga alquiler, tiene cuidadores y demás, el área social lo ve y determinan si por ese gasto que tiene, corresponde o no otorgarle el subsidio”, ejemplificó.

“Lo que tiene que quedar claro es que es un subsidio. Al ser subsidio no es para todas las personas, sino específicamente para aquellos que lo necesitan. El descuento, ya sea del 50% o del 80%, es para todos, no importa si vos tenés muchas propiedades. Lo que PAMI subsidia es el otro 50% o el 20% para llegar al 100%, ahí es donde está la diferencia y una de las formas es solicitarlo, presentando estos requisitos”, finalizó.