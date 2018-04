El 90% de los afiliados apoyó al oficialismo

AEJN – Elección nacional ratificó la conducción de Julio Piumato

En Villa María eligieron también a los congresales en los comicios de los trabajadores del Poder Judicial de la Nación, que se llevaron a cabo el 19 de abril

A nivel nacional, Julio Piumato ratificó el liderazgo entre los trabajadores del Poder Judicial de la Nación, dado que fue reelecto con un amplio aval de los afiliados, pese a que se presentó una fuerte oposición a través de otra nómina de candidatos.

En Villa María votó el 80% del padrón y el resultado fue semejante al de los cómputos generales: un 90% de los votantes eligió la Lista Marrón que llevaba al veterano dirigente otra vez al frente de la Asociación de Empleados Judiciales de la Nación (AEJN).

Aldo Domínguez, además de ser delegado de los trabajadores de la Justicia Federal en Villa María, fue electo en esta oportunidad como congresal, tarea que realizará junto a Analí Olcelli, también elegida para participar de los congresos del gremio en representación de los empleados del Poder Judicial de la Nación. Ambos se desempeñan en la Defensoría.

En diálogo con EL DIARIO, Domínguez remarcó que el resultado tiene que ver con la gestión. “Mucho se cuestiona a los dirigentes que se perpetúan en los gremios, pero nosotros vemos que todavía no ha surgido otro líder con fuerza para remplazar la conducción de Piumato”, expresó.

A la hora de hablar de lo hecho hasta el momento, señaló que el sindicato en lo salarial tiene dos logros importantes: “Por un lado, hemos ido siempre dos o tres puntos por encima de la inflación, lo que en tiempos difíciles es un gran alivio para el trabajador. Y por el otro, los empleados del Poder Judicial de la Nación no pagamos el impuesto al salario. Esto es en virtud de una ley que se logró por el trabajo de nuestro gremio que entiende que el salario no es ganancia y, por lo tanto, no puede estar sujeto a ese impuesto injusto. Por eso decimos que esto no sólo tiene un efecto directo en el bolsillo de los compañeros, sino que también está vinculado a un principio que defendemos”, planteó.

Además, valoró que en el último tiempo la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoció la unión entre la entidad que nuclea a empleados fiscales de organismos de ingresos públicos (AEFIP), la que representa al personal de los organismos de control (APOC) y el gremio de los judiciales nacionales para trabajar en conjunto “a través de una red que lucha contra la trata, el narcotráfico y el lavado de activos”, planteó.

Finalmente, dijo que están reclamando para que el Consejo de la Magistratura no esté conformado por integrantes del Poder Judicial. “Creemos en la división de poderes y aspiramos a que el organismo sea independiente”, señaló.

En lo que hace al trabajo de la Justicia Federal en Villa María, valoró que los 27 empleados afiliados al gremio trabajan en buenas condiciones. “Hay mucha tarea, pero estamos más tranquilos que en Buenos Aires, donde tienen muchas más causas”, señaló.

Señaló también como positivo que los edificios donde funciona el Juzgado, la Fiscalía y la Defensoría estén acordes con la necesidad de esos espacios, “lo que ayuda a desempeñar mejor la tarea”, concluyó el dirigente gremial.