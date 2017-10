Elecciones legislativas - Baldassi estuvo en la ciudad y cerró el ciclo de visitas de campaña de Cambiemos

El candidato se mostró optimista y dijo que por el entusiasmo de la gente, el 22 de octubre los apoyará con los votos como lo hizo en agosto

A dos días del inicio de la veda electoral, el candidato a diputado nacional Héctor Baldassi, quien encabeza la lista de Cambiemos, cerró el ciclo de visitas a Villa María que hicieron los integrantes de la nómina en el marco de la campaña por las legislativas del domingo.

En una conferencia de prensa en la sede local de Cambiemos, Baldassi dijo que estaba recorriendo las diferentes localidades de la provincia acompañando a quienes hacen “posible tener la ilusión de una Argentina distinta”, y tomando contacto con la gente.

“Cuando recorremos los diferentes lugares de la provincia vemos el optimismo y el entusiasmo de la gente, nos carga de positividad, porque nos alienta a que no aflojemos y a seguir trabajando. Algunos nos hacen sugerencias y otros reclamos, pero es importante tener un contacto con la gente, y nos carga las pilas saber que nos da su apoyo”, aseguró.

Al hacer un balance del Departamento San Martín, afirmó que esta zona ha apoyado el cambio. “En 2015 los cordobeses dimos el puntapié inicial al verdadero cambio y en agosto este Departamento acompañó ese cambio, porque este Gobierno puso en la mesa todos los problemas que tenemos, recuperamos el diálogo, la institucionalidad, y esto hace que trabajemos sobre realidades para solucionarle los problemas a la gente”, señaló.

“El acompañamiento se hace sentir, lo palpamos en la calle. Y después de las PASO hay gente que se anima más a brindarnos el apoyo”, subrayó.

Baldassi visitó Villa María en el mismo momento en que en Río Cuarto los candidatos de las demás fuerzas participaron de un debate. Al justificar el “faltazo”, Baldassi dijo que no le llegó la invitación y que de otros debates no participó por recomendación de su jefe de campaña, además, se defendió aclarando que Unión por Córdoba (UPC) no debatió en 2015.

Consultado por los dichos del gobernador Juan Schiaretti en Villa María, que llamó a votar por los candidatos de UPC para cuidar Córdoba, respondió: “Yo no cuido a Córdoba desde el 10 de diciembre, lo hago desde hace cuatro años. Cuando hace dos años me tocó ser oposición, se votó un presupuesto que fue muy magro para Córdoba, nefasto porque no había acompañamiento del Gobierno nacional, la coincidencia es que quien hoy es intendente, Martín Gill, votó a favor de ese presupuesto perjudicial para la provincia. Pueden chequear las votaciones. Ahora me toca ser oficialismo y votar con total entusiasmo un presupuesto beneficioso para la provincia, pueden ver la cantidad de obras que hay”.

Admitió que había reclamos de los empresarios para bajar las tarifas, pero afirmó que, a la vez, saben que hay impuestos provinciales.

“Córdoba es la provincia más cara de Argentina, también hay un desafío del Gobierno para bajar impuestos. Con el nuevo parlamento vamos a buscar el consenso entre todos para una reforma impositiva y que el país sea competitivo”, indicó.

Con respecto a la quita de subsidios que propone UPC a la Capital y el conurbano para equilibrarse con el interior, dijo que el Gobierno nacional gradualmente los está equiparando. “Después de una crisis energética empezaron a acomodarse gradualmente las tarifas en Capital y el Gran Buenos Aires, a eso hay que darle tiempo”, sostuvo. En ese sentido, recordó que cuando las tarifas de EPEC estaban congeladas, la luz aumentó el 400% entre 2009 y 2015 gracias a un decreto del gobernador.

Luego aseguró que hay mucho entusiasmo entre los cordobeses porque Mauricio Macri cierra la campaña en Córdoba.

“Que el presidente venga nuevamente nos tiene que llenar de orgullo a todos. Para Mauricio Córdoba es su segunda casa, apoyamos el cambio en 2015, ese acompañamiento se vio reflejado el 13 de agosto cuando ratificamos el rumbo, y estamos seguros, por el optimismo que vemos en la gente, que el 22 de octubre nos va a seguir acompañando”, consideró Baldassi.

“Mauricio habla con transparencia y eso lo hace un Gobierno creíble. Más allá de que tenemos que seguir dándole la potencialidad que Argentina necesita, el país estaba cerrado al mundo y ahora las puertas se abrieron, lo que nos va a permitir que siga desarrollándose y logre la confianza para que lleguen inversiones que generan trabajo y mayores oportunidades. Se terminaron las provincias amigas o enemigas, hoy a la Argentina la construimos entre todos”, remarcó.

Al referirse al acto de Cristina Fernández, aseguró que no hizo un análisis de lo que la expresidenta hace, pero que tiene presente que no hay que volver a ese pasado de autoritarismo, de discriminación y de corrupción. “La gente sabe muy bien que la Argentina está caminando y se habla con reglas claras y transparencia”, subrayó.