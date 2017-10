El acto inmóvil

“No entiendo mucho de música, pero creo que está sonando el Himno o algo parecido. Parece seria la cosa, entonces me quedo acá quietito. En primera fila, claro, pero quietito, no vaya a ser cosa que alguien me tire de las orejas y me saque de la plaza, mi plaza, la Capitán de los Andes. Encima me dicen que atrás mío hay autoridades humanas, así que me quedo en el molde”.

“Entiendo que ladrar hoy tampoco es lo mío, aunque ponen los parlantes muy altos. Pero me dicen que hay un acto y que cumple años Villa Nueva, mi Villa Nueva, así que por hoy me quedo acá, escuchando los discursos, como si supiera, je”.