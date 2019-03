El “Airbnb” para mascotas sigue creciendo

“Locos por los perros” es el slogan que define a DogHero. Razón no le falta: Argentina, México y Brasil, los tres países en los que funciona la app que conecta a dueños de perros con anfitriones que los hospedan en sus casas, son los que tienen más mascotas por habitante en la región. En un contexto de aumento de usuarios y planes de expansión, la compañía anunció que obtuvo U$S7 millones de inversores para consolidar su desarrollo.

Ese monto provino, por un lado, “de una firma similar que funciona en Estados Unidos, una de las más grandes del mundo en este segmento, que compró una parte minoritaria de nuestra compañía. Allá el mercado está muy desarrollado, también funcionan en Canadá y Europa”, explicó el brasileño Eduardo Baer, uno de los fundadores de DogHero. La otra parte la aportó un fondo mexicano.

La inversión, según explicó, será destinada al desarrollo de la plataforma y a la gerencia de la comunidad de anfitriones. En el futuro esperan nuevas rondas de inversión.

La compañía fue creada por Baer y su socio Fernando Gadotti, dos amantes de las mascotas que se conocieron en un MBA en Stanford. “Me costaba tener un perro, porque con mi esposa viajamos mucho y no teníamos con quién dejarlo. Empecé a hablar con amigos y me decían que para ellos también era complicado, porque no confiaban en las guarderías caninas y tenían que encontrar un familiar disponible. Pero mi familia vivía a 3.000 kilómetros. Ahí surgió la idea”, recordó.

La oportunidad estaba servida en bandeja. “En Brasil hay 52 millones de perros y en Latinoamérica 100 millones, entonces me di cuenta de que sería un buen proyecto”, señaló. Baer había acumulado experiencia con productos digitales en Brasil y también en una empresa de economía compartida en EE.UU. que funcionaba como Airbnb, la extendida plataforma para reservar habitaciones, pero dedicada a los autos. Entonces comenzó a desarrollar el “Airbnb” para perros.

En la app, disponible en iOS y Android, los usuarios pueden seleccionar anfitriones dependiendo del tipo de hogar (casa, departamento, quinta), cantidad de paseos que el anfitrión promete darle al animal, tamaño del patio y hasta posibilidad de suministrarle al animal medicina vía oral o inyectable. Además los anfitriones detallan en su perfil la experiencia que tienen con respecto al cuidado de animales, cómo preparan su casa para recibir a los huéspedes y cuál será la rutina que los animales tendrán en la residencia. Los dueños también pueden recibir videos y fotos sobre el trato que están recibiendo sus mascotas.

“Es muy importante la confianza. Por eso los anfitriones tienen que llenar un formulario y analizamos todos los datos, tenemos filtros automáticos y un equipo que mira cada uno de los perfiles y chequea la información. Una vez aprobado, los clientes pueden arreglar un encuentro previo para conocerlos personalmente. Si no llegan a un acuerdo, nosotros monitoreamos qué pasó”, describió Baer.

“El anfitrión va ganando reputación, hay algunos que tienen 1.000 evaluaciones y todas cinco estrellas. Se puede escribir comentarios diciendo ‘lo dejé desde este día hasta tal día’ y describir cómo fue la experiencia”, añadió.

Otro punto a destacar es la garantía veterinaria, que ante un inconveniente de salud del animal asegura que el anfitrión lo traslade al veterinario y cubra los gastos: “Después nosotros le hacemos el reembolso de todos los costos hasta $15.000”.

En 2014 comenzó a funcionar en Brasil, en 2017 en Argentina y en 2018 en México. Para 2020 hay planes de estar operativos en otros dos o tres países.