El amor que inspira

Los poemas que nuestros vecinos les escriben a sus mascotas nos hablan del amor hacia los animales que se acumula en el corazón de los villamarienses

Ese perrito negro

Eras negro, peludo y vivaracho

Siempre te vimos solo

Nunca tuviste dueño

Correteabas alegre, libremente

Saltando arroyos y subiendo cerros

Cuando escuchabas el ruido de mi coche

Me esperabas moviendo la colita

Frente del cementerio

Y corrías, al lado de nosotros

Mirándonos y casi sonriendo

Te instalabas al frente de la casa

Tus orejas paradas alertas

Detectaban en la noche negra

Cualquier ruido y entonces

Ladrabas y ladrabas, guardián celoso

Sabías que en esos días eras nuestro

Muñeco, perrito fiel, cariñoso

Yo te miraba un día

Y vi esos ojos color de caramelo

Una chispa inteligente, casi humana

Me diste tu patita, me diste tu tibieza

Me diste compañía, mi perrito

Mi querido muñeco

Ayer, los mismos de tu raza

En su inconciencia cruel y sangrienta

Te hirieron, y te hirieron de muerte

Fue la lucha de la selva por la supervivencia

Estabas solo y ellos eran varios

Perdiste la pelea, luchamos por salvarte

Mi perrito, casi de juguete

Nos mirabas atento, sometido,

Sabiendo que tratábamos de arrebatarte de la muerte

Que aún no esperabas

Pero te fuiste apagando muy despacio

Sin quejarte siquiera

Palpé tu frágil corazón y sentí escaparse tu tibieza

Sentí tus latidos detenerse, cerrar tus ojitos de caramelo

Me di cuenta que la vida se te iba para siempre

Te lloramos, muñeco, los mayores y los niños

Te enterramos en silencio, al pie del limonero

Pero yo pienso que cuando me siento sola

En las noches de invierno

Escucharé tus latidos, cuidando mi casa

Y los niños

Mi perrito guardián y cariñoso

Nuestro amigo, muñeco

El perrito negro

Gela Bertea Faure

Copla a mi perro

Algo hay en sus lametones

que yo adoro como un niño,

me contagia de energía

haciéndome sentir vivo.

Así es mi perro, el único

ser al que de verdad mimo,

fieles uno para el otro,

de lunes hasta domingo.

En él yace mi confianza

por tanto que hemos vivido,

juegos, paseos sin fin,

bajo su dulce ladrido;

sin olvidarme de aquellas

tardes de tormenta y frío

cuando el mundo nuestro era,

podíamos compartirlo.

Es llegar a casa y verle

sentado, solo y sereno,

casi aburrido tras horas

de solitarios ensueños.

Mas entonces se alza firme

y con un salto tremendo

se coloca frente a mí

demostrándome su apego.

¿Hay algo más fiel y hermoso

o de mayor sentimiento

que solo porque has llegado

tener feliz a tu perro?

No existe animal tan noble,

tan dichoso y tan sincero

tan único y vigoroso,

como este perro al que quiero.

Mi compañero de viajes,

mi estandarte de emociones,

mi amigo, siempre mi amigo

en todas las ocasiones.

Timoteo y su amigo Juan

Cosa grave y desgraciada, se ha muerto mi amigo Juan. Sí, yo lo quise mucho, pero más me quiso él a mí. Dios lo llamó a su lado, quizás le hacía falta otro Arcángel. Nadie pronuncia en vano el nombre de mi amigo Juan. El me bañaba, íbamos de paseo, los fines de semana a los asados, hasta me buscaba novia. Aun estando muy enfermo, el venía a buscarme. Cuando se fue, yo también me fui de la casa de mi ama. Es que nadie sabe lo que es perder un amigo, como mi amigo Juan. Ahora ya me he reunido con él.

Si quiere vernos, mire al cielo todas las noches, pero sepa que las estrellas son las huellas de mi amigo Juan y las mías. Ah, cuando salimos a pasear. Fíjese bien, tienen que ser seis estrellas por vez, dos de Juan y cuatro mías. Así como en la tierra, seguimos los dos en el cielo.

Ah, disculpe. Olvidé decirle que mi amigo Juan era humano y yo era más perrito de él que de mi propia ama. ¿No se los dije? Es que acá arriba las cosas son diferentes, lo hermoso no muere, lo bello es perenne, lo bueno florece y el amor no envejece.

L.F.

Poema a mi gato

Mi gato, me basta con solo nombrarte

y te levantas amable para saludarme

saludándome con gesto hermoso.

Será que en tu mundo

ambos somos dueños y el único que aparezco

en tus preciosos sueños.

Me levanto para alimentarte

me levanto para darte caricias

y tú me lo agradeces

con tu bella mirada.

Eres mi mascota preferida

y yo el que te protege

de las posibles heridas.

Soy el que te alimenta

día a día para disfrutar

de tu agradable compañía.

Mariquita

Amo a mi gato

Mi gato, ese ser que me ofrece amor

Mi gato, ese ser que me ofrece cariño.

Mi gato, ese ser que me ofrece sentimientos.

Mi gato, ese es mi gato.

Amo a mi gato de modo indecente y solo porque mi gatome da todo lo que necesito siempre que lo necesito.

Mariquita

Soneto a un perro

Se escucha en la mañana tu ladrido

ansioso de jugar, y tu alegría

ya desde la primera hora del día

invita a un matutino recorrido.

Eres único, perro al que yo cuido

y me cuida. Sin ti queda vacía

mi ánima y corazón. Tu compañía

es una parte a la que estoy unido.

Por ser inseparable esta confianza,

por ser un perro fiel, alegre y neto,

te regalo este lúcido soneto

como franco homenaje a nuestra alianza,

porque mientras estés siempre conmigo

se hallará junto a mí el mejor amigo.

Mariquita