El año 2018 fue “complicado” para Villa Nueva

Gustavo Piccolini, del Centro Comercial e Industrial

El presidente del Centro Comercial e Industrial de Villa Nueva, Gustavo Piccolini, hizo un balance de lo que fue 2018 para el sector. “Los comerciantes de Villa Nueva no escapan a la realidad de todo el país. Las ventas se ven reducidas, el comerciante está muy en el día a día tratando de cubrir sus gastos, tratando de pagar los sueldos a los empleados, la situación no es fácil”, resumió y destacó que, al menos, “lo importante es que no hemos tenido mayores bajas de comercios”.

En relación a las industrias radicadas en tierra villanovense, manifestó que “según las encuestas que se vienen manejando a través de la Fedecom o CAME, la actividad viene disminuyendo mes a mes, y eso es una realidad que no podemos tapar y mucho menos en una ciudad pequeña como la nuestra”, pero reconoció que “somos optimistas, creemos que de esta, como de otras, vamos a salir y hoy estamos enfocados en esto de fortalecer el comercio”.

Sin campañas especiales

A su vez, Piccolini también explicó por qué esta vez no se generó ningún tipo de “movida” para incentivar las ventas durante las fiestas: “Este año no hemos armado ninguna campaña porque los tiempos nos han absorbido. Cada comerciante está muy metido en su comercio en particular, cuidándose las espaldas, tratando de cubrir todos los flancos, y nuestro Centro Comercial ha sabido respetar esas circunstancias, por lo que por razones de tiempo no hemos generado ningún programa. Pero las puertas del Centro Comercial están abiertas para aquellos comerciantes que tengan interés en trabajar en distintas campañas”.