El aumento salarial fue solo para dos tercios de los municipales

SUOEM

Los trabajadores que se desempeñan en la Municipalidad como “facturantes” no recibieron el 7% de aumento que percibió el resto de los empleados con los haberes de marzo

El SUOEM cerró recientemente un incremento salarial para los trabajadores de la Municipalidad de Villa María que en total es del 15% a percibir en tramos: el primero de esos tramos fue del 7%, que embolsillaron con el salario de marzo.

Pero el aumento no fue para todos, dado que a los “facturantes”, que según el mismo gremio municipal es un grupo integrado por 349 personas, no les llegó ni un céntimo de esa suba.

La cantidad de monotributistas que trabajan en la Municipalidad no es menor si se tiene en cuenta que los empleados de planta son 348. Ellos, más los 330 contratados, sí se beneficiaron con el incremento, lo que no quiere decir que están “en la gloria” en materia laboral, dado que un gran segmento de empleados percibe salarios -aún con el aumento-, muy por debajo de la línea de pobreza. EL DIARIO pudo ver recibos de sueldo de trabajadores de planta con más de seis años de antigüedad, de categoría 5 (la más baja es la 1), que apenas sumaban un haber mensual de 11 mil pesos. La cifra es exigua si se tiene en cuenta que para no ser pobre hay que ganar cerca de 18 mil pesos.

Es claro que esa situación laboral está lejos de ser ideal, pero peor aún están los monotributistas, que si bien realizan tareas habituales, cumplen horario y reciben órdenes como cualquier empleado, deben pagar sus propios aportes y no tienen derechos laborales básicos como aguinaldo, vacaciones y licencias por enfermedad. Si bien hay facturas de distintos montos, pudimos acceder a la de una trabajadora que cumple un horario normal y cada mes percibe 9.500 pesos. De ese monto tiene que pagar su monotributo para contar con una obra social básica -para ella, no para su grupo familiar- y los aportes jubilatorios mínimos.

Hasta el momento, según las fuentes consultadas, hay promesas de que podrán percibir el incremento los facturantes de algunas áreas. Pero todavía, no tienen nada.

Finalmente, hay que señalar que desde el mismo SUOEM aclararon que los facturantes no están representados por la entidad sindical y, por lo tanto, la comuna no tiene obligación de abonar el incremento. Sin embargo, no escapa a ningún criterio de equidad la necesidad de que al menos pueda mejorar sus magros ingresos el tercio de trabajadores que quedó excluido.