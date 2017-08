Concejo Deliberante - La vicepresidenta de Juntos por Villa María envió una nota con la solicitud

El bloque de la oposición reclamó el tratamiento del Balance 2016

Machicado cursó una nota a Navarro para que convoque a la Comisión de Economía, ya que a más de un mes de ingresado, el Balance general de 2016 aún no fue analizado

La vicepresidenta del bloque Juntos por Villa María, Gisele Machicado, envió ayer una nota a la presidenta de la Comisión de Hacienda y Economía, Verónica Navarro, solicitándole que a la brevedad convoque a dicha comisión para comenzar a tratar el Balance General y Cuenta de Inversión de la Municipalidad de Villa María correspondiente al Ejercicio 2016.

“En mi calidad de vicepresidenta del bloque Juntos por Villa María le cursé una nota a la titular de la Comisión de Hacienda y Economía para que la convoque a la brevedad, con el fin de tratar el Balance 2016 que fue ingresado el 30 de junio pasado. Enviamos esa nota en vista de la que la presidenta de la comisión no hizo uso de esta obligación de convocarla hasta ahora”, explicó la edil del Frente Cívico.

“No estoy segura de que haya ingresado el 30 de junio, pero debería, porque es la fecha límite que establece la Carta Orgánica Municipal (COM), y todavía no empezó a trabajarse, como oposición tenemos que estar detrás de una obligación primaria que le corresponde a la presidenta de la comisión, que es dar la posibilidad de que el Concejo Deliberante en su integridad analice el balance, que no es un tema menor”, afirmó.

“Cuando hablamos de un Gobierno Abierto y transparente, hablamos de poner a disposición de la ciudadanía cuál ha sido el resultado del Balance”, agregó.

En campaña

“La COM dice que el Concejo Deliberante deberá aprobar o rechazar total o parcialmente, previo dictamen del Tribunal de Cuentas, el Balance General del Ejercicio anterior, que el examen deberá practicarse con un plazo de hasta 30 días de recibido el Balance, y que si no se observa en este período se considerará aprobado de manera ficta”, sostuvo la edil.

“También establece que requiere doble lectura y el voto de las dos terceras partes del total de los miembros del Concejo, es decir mayoría agravada, para ser aprobado y, además, que entre la primera y segunda lectura deberá mediar como mínimo 15 días hábiles durante los que se deberá dar difusión al proyecto, escuchar al Concejo Asesor Municipal y celebrar audiencias públicas para escuchar a los vecinos y a las entidades interesadas en emitir opinión”, añadió.

“El análisis del balance lleva un tiempo considerable, pasó un mes desde que se presentó y no se llamó a comisión, una vez más el oficialismo muestra que está en campaña política y que no desea ponerlo a consideración, que es una de las obligaciones primarias que tiene, para evitar que sea cuestionado. Más allá de que ésta es mi consideración personal, como concejales tenemos esta obligación primaria de analizarlo para mostrarle a la ciudadanía que hacemos un estudio integral del Balance”, remarcó Machicado.

Servicio de agua

“También le envié una nota al presidente de la Comisión de Acuerdos, Carlos De Falco, para que convoque a dicha comisión y se ingrese en el Orden del Día el tratamiento del proyecto de resolución que nuestra bancada presentó, pidiendo ampliar la conformación de la comisión de trabajo por el fin de la concesión del servicio de agua de la Cooperativa 15 de Mayo”, concluyó la edil del Frente Cívico.