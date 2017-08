CLAUSURA - 3ra. fecha

El campeón, por más puntaje ideal

Alem recibe a Colón de Arroyo Cabral con el objetivo de convertirse en el único líder con tres triunfos seguidos. Otros cinco partidos completarán la jornada de domingo

Alem, único puntero de la Zona C del Torneo Clausura del fútbol local, buscará esta tarde sumar su tercera victoria consecutiva cuando reciba a Colón de Arroyo Cabral, en uno de los mejores partidos de la tercera fecha, que continuará hoy con seis encuentros y finalizará mañana con uno.

Desde las 16, en La Leonera, el último campeón tratará de convertirse en el único con puntaje ideal al cabo de las tres fechas, aunque mañana también tiene chances de conseguirlo San Lorenzo de Las Perdices, en su visita a Alumni.

El caso es que Alem le sacó brillo a su chapa de campeón el pasado martes, cuando se sacó de encima un peso pesado de la zona, Rivadavia de Arroyo Cabral, al que venció 2-0 en condición de visitante.

Con esa victoria quedó como único líder de la zona “de la muerte” del torneo, según la óptica de muchos futboleros locales.

Colón viene de una derrota y suma 3 puntos porque también le ganó a Rivadavia, en el clásico de la primera fecha.

Precisamente, quien hoy recibirá al Verde será Unión Central, en cancha de Central Argentino.

El equipo aurinegro es el único que puede pasar a Alem en al cima de la zona y todavía no perdió.

Para Rivadavia, en cambio, la situación quedó sorpresivamente mal, aunque tiene tiempo para recuperarse y habrá que ver si puede aprovecharlo esta tarde.

El otro que marcha último en la zona, Juventud River de Ausonia, intentará levantarse en su cancha, cuando reciba a Atlético Ticino, que buscará quedar como único puntero de la Zona D.

El partido, que será arbitrado por Brian Chiaraviglio, será el duelo entre uno que perdió los dos partidos disputados y otro que no conoce la derrota, aunque viene de perder puntos increíbles en su empate con River, que le remontó un partido con dos hombres menos.

Precisamente, el Millonario, envalentonado por ese punto y porque todavía no perdió (algo que no se registraba desde hace bastante en los inicios de campeonato), irá esta tarde por su primera victoria cuando reciba a 9 de Julio de Pasco, que está último, con dos caídas, en un duelo válido por la Zona C, a disputarse en el Pozo del barrio Almirante Brown.

El domingo futbolero seguirá con la disputa de los dos encuentros de la Zona A.

Con Deportivo Argentino como único líder (ganó el viernes en el Interzonal ante Universitario), Sportivo Pozo del Molle buscará alcanzarlo. Para eso deberá vencer como local a Deportivo Silvio Pellico, que todavía no sumó puntos, en un partido a jugarse en Arroyo Algodón.

Por otra lado, en cancha de Alumni, San Lorenzo de Las Playas recibirá a Sportivo Playosa.