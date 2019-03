El canje del Salón de los Deportes continúa generando polémica

Concejo Deliberante – Para Bustamante “es sospechoso” que no quieran dar a conocer el video

El concejal de la UCR reclamó copia de la filmación de la audiencia pública por el canje, pero le respondieron que la grabación no se hizo; también pidió una copia del acta, que hasta ahora el bloque no recibió

El concejal de la UCR, Gustavo Bustamante, envió una nota al presidente del Concejo Deliberante, José Carignano, solicitándole que le entregara una copia del acta de la audiencia pública realizada por el canje del Salón de los Deportes, antes de la sanción de la Ordenanza N° 7.357.

En la misma nota, el presidente de la bancada Juntos por Villa María le solicitó que se restablezca de manera urgente el video de dicha audiencia, “ya que no se encuentra a disposición del ciudadano villamariense, como lo establece la ordenanza creada a tal efecto”.

Bustamante se refirió de este modo a la ordenanza sancionada años atrás, tras aprobarse un proyecto de su propia autoría, que establece que las sesiones deben ser grabadas y transmitirse en un canal de YouTube del Concejo Deliberante.

“Parece al menos raro que no se pueda ver la grabación de esa audiencia pública que se realizó el día 18 de diciembre de 2018, y tampoco nos entregaran el acta correspondiente. Hay que recordar que la ordenanza del canje del Salón de los Deportes, no solo es muy cuestionada, sino que además ha sido denunciada en la Justicia Federal”, apuntó.

“El presidente del Concejo me dijo que la ordenanza que votamos no hablaba de filmar las audiencias públicas, pero una vez más nos están mintiendo, porque me puse a chequear y efectivamente todas las audiencias públicas anteriores fueron filmadas, entonces más sospechoso es que a ésta no la hayan grabado y que no quieran mostrarla”, remarcó.

“Después me dijo que no se pudo filmar porque en el Concejo hay una sola cámara, y filma solamente a los concejales, sin embargo, la audiencia pública para darle la nueva concesión del servicio de agua a la Cooperativa 15 de Mayo fue transmitida, como también fueron filmadas las sesiones especiales por los despidos de la Fábrica Militar de Pólvoras. Entonces todo esto me lleva a sospechar que no quieren dar a conocer el video de la audiencia pública del canje del Salón de los Deportes porque complica más la ordenanza”, sostuvo Bustamante.

“En esa audiencia nadie fue a hablar de la legalidad del acto, solo lo hicieron los que se oponían, todos los demás hablaron de la necesidad de infraestructura deportiva, con lo que todos estamos de acuerdo”, indicó.

“Por eso le exigí por nota la transcripción del acta de esa audiencia, ya que a la fecha no nos fue remitida copia, y el video, pero el presidente del Concejo me lo niega porque según él no figura en la ordenanza que las audiencias públicas deban ser grabadas y mantenidas en la web”, insistió.

“El presidente del Concejo me mintió en la cara, porque corroboré que las demás audiencias públicas están en el canal de YouTube, junto con las sesiones, y me guardé una copia de los videos por las dudas que ahora quieran borrarlos”, enfatizó.

“Estamos pidiendo el video de la audiencia pública del canje porque es un instrumento útil, al igual que el acta. Allí figura lo que dijo cada uno, son instrumentos legales que, con esta presentación judicial que se ha hecho, si los necesita la Asamblea contra la Corrupción se los vamos a aportar” , afirmó.

“El acta no es que me la tienen que dar a mí por un capricho, es una obligación que todos los bloques las tengan, es un proceso administrativo que se tiene que cumplir. Que todo esto no esté hace más sospechoso el proceso”, concluyó.

No hay tecnología suficiente

“La audiencia pública en la que se trató el canje del Salón de los Deportes no fue filmada porque la ordenanza que establece la grabación de las sesiones solo habla de las sesiones ordinarias y extraordinarias, no de las audiencias públicas, y porque además para eso se necesitaría un equipamiento tecnológico muy superior al que tenemos en el Concejo, que hoy por hoy solo toma las bancas y la mesa directiva del presidente y los secretarios”, explicó por su parte el presidente del cuerpo legislativo, José Carignano.

“Para poder filmar a quienes hacen uso de la palabra se requerirían cámaras que enfoquen a cada uno de los que van hablando en los distintos lugares donde se encuentren y eso hoy no es posible, eso lo conoce el concejal Bustamante”, agregó.

“En cuanto al acta, que requiere ser desgrabada y lleva mucho tiempo, mañana (por hoy) va a ser puesta sobre su escritorio. Todas las sesiones y audiencias públicas se desgraban, pero las filmaciones no corresponden que se hagan porque no es factible hacerlo, tampoco está estipulado como obligatorio en la ordenanza que se aprobó oportunamente”, finalizó.