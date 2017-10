Se convoca a chicos mayores de 18 años que hayan egresado de escuela especial

El Carlón busca nuevos operarios: “Hubo un aumento de trabajo”

La reconocida lavandería atendida por personas con alguna discapacidad asegura que creció la demanda. Se harán entrevistas personales a quienes se acerquen y cumplan los requisitos

“No tuvimos bajas de operarios, pero por suerte hay un aumento de trabajo. Seguimos con nuestro equipo, con los mismos 15 operarios que siempre tuvimos, pero tenemos más demanda de parte de la sociedad”.

Así lo expresó Cecilia Ronca a EL DIARIO, presidenta de la Asociación Civil Lavandería Carlón, al anunciar la apertura de esta convocatoria.

El Carlón se convierte en una salida laboral para chicos con discapacidad luego de finalizar su ciclo de escolarización: “Los chicos sienten que pueden. Muchas veces egresan de la escuela y no tienen qué hacer y este espacio se creó hace 15 años pensando en eso, que tengan una oportunidad igual que cualquier persona de la sociedad”.

Los requisitos

El objetivo es incorporar nuevos operarios a la lavandería: “Lo que necesitamos son chicos mayores de 18 años, que hayan egresado de escuela especial, con certificado de discapacidad y que tengan una deficiencia mental o capacidades diferentes, principalmente”, aseguró.

La lavandería, que funciona en Entre Ríos 1320, atiende en horario de comercio, pero los chicos se dividen en dos, algunos cubren los turnos de la mañana y otros trabajan por la tarde.

“Vamos a incorporar los operarios que estén en condiciones, dependiente de la gente que se acerque. Creo que van a ser dos en cada turno, seguramente. Se pueden acercar a la lavandería directamente, de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20. Si tienen currículo lo pueden acercar y si no vamos a hacer entrevistas a los que cumplan con los requisitos”, indicó Ronca y destacó que no se necesitan conocimientos previos en el rubro.

“Hay dos supervisoras que son las que los capacitan en los procesos de trabajo y en cada puesto y cada proceso tiene su maquinaria y los puestos van rotando. El equipo los contiene, aunque la formación es exclusivamente laboral”, afirmó Fernanda Lingua, licenciada en Educación Especial y miembro de la fundación.

La lavandería se encarga de ropa personal, pero también de acolchados de hoteles, empresas y restaurantes, entre otros.

“Formamos un grupo de amigos”

Fede trabaja en la lavandería hace muchos años y asegura que quienes trabajan en El Carlón no son solo compañeros de trabajo, sino que han podido formar una amistad: “Salimos a comer. Me gusta venir todos los días. Me gusta que se sume más gente, los invitamos”, finalizó.