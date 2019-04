El Central tendrá su película

Cine local – Preparan un documental sobre su participación en el Torneo Provincial de básquet 2017

El tradicional club llegará a la pantalla grande a través de una tarea realizada por CEPE 2019. Se narrará todo lo ocurrido durante el Provincial 2017, haciendo énfasis en los jugadores

Escribe Daniel Rodríguez

De nuestra Redacción

Joaquín García es quien coordina CEPE 1019, un grupo de realizadores audiovisuales independientes. El justamente ideó llevar a la pantalla grande el desempeño del elenco de básquet del Club Deportivo Central Argentino durante el Torneo Provincial que se llevó adelante en el año 2017.

Además de estar completando la carrera de Diseño y Producción de Imagen de la Universidad Nacional de Villa María, García jugó en el plantel que “por diferencia de puntos no llegó a clasificar a la segunda ronda”; aunque la temática de dicho documental va “más por el esfuerzo de los jugadores y el sacrificio cotidiano que hace cada uno para seguir jugando y el compromiso además de las razones por las que lo siguen haciendo”, destacó el director del proyecto.

Es que gran parte de la plantilla del Expreso Rojo tenía a jugadores que estaban en una franja etaria de entre 28 y 29 años de media.

Según apuntó: “El largometraje en promedio supera los 60 minutos” y los jugadores entrevistados son Ricardo Lástrico, Santiago Cordero, Nicolás Garabelo, Juan Cruz Giacri, Martín Moral”, además del propio García. “El documental se centra en esas seis voces de experiencia”, enfatizó.

La pasión

Más allá de que el entrevistado afirma que “de esos seis, cinco ya habíamos sido campeones”, ellos decidieron participar nuevamente en una competencia. El haberse integrado, sin dudas, fue un acto de amor; y allí es donde se centra la trama que tiene como contexto a este deporte específico.

Por esto antes mencionado, el reporteado no tiene dudas de que “mucha gente se va a identificar”, y para los que no logren hacerlo existe un espacio en la película en donde se define cada una de las cuestiones deportivas que podrían no ser interpretadas por personas ajenas al deporte.

Respecto al desarrollo de la historia, el estudiante avanzado destaca que “hay tres momentos donde hay jugadores que se rompen”. Es decir, muestran su emoción, ya que él, al tener confianza con los mismos, sabía qué fibras tocar para sacar el mejor material. “La idea era conseguir lo más íntimo posible”, recalcó.

Avant première

Otro dato a destacar es que en un primer momento el filme no se va a exponer públicamente, sino que “se va a realizar una avant première exclusiva para todos los que formaron parte del trabajo”.

La motivación principal es que pueda exponerse en diferentes concursos y “los jurados no reciben los trabajos si vos hiciste un estreno anterior. Tiene que ser inédito sí o sí”, recalcó enfáticamente.

Por esa misma cuestión tampoco podrá aparecer en Internet ni en ninguna plataforma digital.

“Lo que sí te permiten es lo que se entiende como una demostración pública donde no se cobra entrada y es principalmente una muestra de una única vez”.

De la misma manera, el Centro Cultural Leonardo Favio, donde funciona el Espacio INCAA (del que él es parte), ya tiene las puertas abiertas como siempre para la exhibición de un trabajo local (tal como lo ha hecho desde su inicio).

De viaje

Con miras a una proyección y participación en diferentes festivales de cine, la motivación es poder distribuirlo en espacios donde se contemple ese género.

Ante eso, García valoró el trabajo de una distribuidora villamariense (Artificium) que tiene contactos en México, Buenos Aires y Kosovo.

“El deseo es poder presentarlo en todos (los festivales) donde ingrese. También se busca que tenga contenido para toda la familia y se entienda en diferentes lugares”.

Por esa cuestión geográfica el filme va a estar subtitulado, con el fin de que no se dificulte interpretarlo en cualquier punto del globo.

Estudiantes todoterreno

Joaquín García también hizo espacio para mencionar a cada una de las nueve personas que lo fueron acompañando para llevar adelante un proyecto fílmico por demás interesante.

Ellos son Edison Spaccesi-ferro, Florencia Maldonado, Ignacio Cárdenas, Florencia Torres, Ulises Giambroni y Magdalena Avendaño.

“Entre ellos nos dividíamos el trabajo de hacer cámaras en las entrevistas y al mismo tiempo grabar los partidos de local y visitante”, enfatizó.

En cuanto a los jugadores entrevistados, varias de las consultas se hicieron en el hogar o en el espacio cotidiano de cada jugador.

Es importante destacar que todo el equipo técnico está compuesto por estudiantes de la carrera de Diseño y Producción de Imagen de la UNVM y que han invertido por demás tiempo y espacio en tal labor.