El Clausura comienza este domingo con seis partidos

LIGA VILLAMARIENSE

Veinticuatro horas después de la consagración de Universitario, la Liga Villamariense de Fútbol diagramó todo lo referido al Torneo Clausura, que dará comienzo este domingo con seis partidos (descansarán una semana los tres clubes que jugaron finales el último domingo).

El segundo campeonato del año contará con 19 clubes ante el retorno -tras seis meses- de San Lorenzo de Las Playas (en Primera y reserva, porque ya venía jugando en inferiores) y la confirmación definitiva de 9 de Julio de Pasco (la semana pasada era una incógnita su participación).

Definido todo lo respectivo en lo reglamentado (ver abajo), se programó el primer capítulo que tendrá seis partidos y el acto inaugural se llevará a cabo en cancha de Rivadavia de Arroyo Cabral, a raíz de que el torneo llevará el nombre de Miguel Angel “Piti” Degiovanni, un histórico directivo del Verde que falleció el año pasado a los 80 años.

El recordado exdirectivo se desempeñó durante muchos años como delegado de la entidad cabralense en la Liga, ocupando además el cargo de vicepresidente en la entidad madre del fútbol.

Posterior al acto, a las 16, Rivadavia recibirá la visita de San Lorenzo de Las Playas, en partido válido a la Zona B.

Los otros cinco partidos, en tanto, darán comienzo en el horario oficial de las 15.45 horas (14 las reservas).

La respectiva programación del primer capítulo es la siguiente:

Zona A: a las 15.45: Silvio Pellico-Alem y Playosa-Alumni (en Casa Blanca). Postergado: Argentino vs. Atlético Ticino (a designar). Libre: 9 de Julio de Pasco.

Zona B: a las 16: Rivadavia vs. San Lorenzo de Las Playas. Postergados: Colón vs. Juventud e Yrigoyen vs. Universitario (se jugarán el domingo 26 de agosto).

Zona C: a las 15.45: Unión Central-River Plate (Plaza Ocampo o Central Argentino); Española-San Lorenzo de Las Perdices (en el Prado); y Unión de Arroyo Algodón vs. Unión Social (en cancha del Naranja).

En detalle

– El torneo llevará el nombre de Miguel Angel “Piti” Degiovanni. Ante esto, el acto inaugural se realizará el domingo en cancha de Rivadavia, donde será reconocido el histórico directivo del Verde, que falleció en agosto del año pasado.

– Playosa y Alem-Colón (unificadas) fueron los que propusieron ideas del campeonato, ambos con una similitud, la división en tres zonas y el armado de playoff, y la diferencia se centraba en la conformación de las tres zonas.

En claro, la del Albo era sosteniendo las cercanías geográficas y clásicos, ubicando a River y Unión en la Zona Norte; a Yrigoyen en la Centro con el resto de los clubes de ambas ciudades, y Juventud en la Zona Sur. Y en la propuesta unificada de Alem y Colón la conformación de las zonas era a través de sorteo y respetando los clásicos (por ejemplo, si salía el nombre de Alumni en el sorteo, automáticamente Alem integraba la misma zona).

En votación muy cerrada (10 a 9), se optó por la idea de campeonato unificada por Alem y Colón, quedando conformadas las zonas por sorteo (ver fixture, en página 53).

– En la etapa clasificatoria, La Zona A contará con siete equipos, y las B y C con seis equipos. Jugarán todos contra todos a dos ruedas y, en total, la fase regular tendrá 14 fechas. Todos los clubes un total de 12 partidos ya que en las zonas B y C habrá una fecha interzonal en cada rueda.

– Clasifican a playoff los ubicados en la primera y segunda colocación de las tres zonas; el tercero de la Zona A (siete equipos); y el mejor tercero entre las zonas B y C (ambas, con seis equipos). Para animar los 4tos. de final se armará una tabla de clasificados, ubicados según su desempeño. Del 1º al 3º, los tres primeros; del 4º al 6º los tres segundos; el 7º el tercero de la Zona A; y el 8º el mejor tercero de las zonas B y C.

– Los interzonales de las zonas B y C se jugarán en las fechas 4 y 10. En primera rueda, serán locales los clubes de la Zona B y, en segunda, los de la Zona C.

– Para que las tres zonas concluyan en similitud, en la primera rueda los clubes de la Zonas B y C no jugarán el domingo que la Zona A juegue la cuarta fecha (el 26 de agosto); y, en segunda rueda, los clubes de la Zona A jugarán la fecha 12 (o quinta de las “revanchas”) entresemana, en horario nocturno (fecha estimativa, miércoles 17 de octubre).

– Los partidos postergados de la primera fecha de la Zona B entre Colón-Juventud e Yrigoyen-Universitario se disputarán junto a la 4ta. fecha de la Zona A (el 26/08). Y el pendiente de la Zona A entre Argentino-Ticino deberá jugarse previo al comienzo de la segunda rueda, con horario y día a convenir entre los clubes con anticipación.

– El libro de pases está abierto y se cerrará el viernes 17 de agosto, previo a la disputa de la tercera fecha.